Dia da Mentira: os signos mais mentirosos do zodíaco, segundo a astrologia

Astrologia sugere que mentira pode refletir o "lado sombra" de cada signo - (crédito: Reprodução/Freepik)

Em meio às brincadeiras do Dia da Mentira, celebrado em 1º de abril, a astrologia também entra na conversa ao analisar como cada signo se relaciona com a verdade. De acordo com o portal João Bidu, alguns perfis do zodíaco se destacam não necessariamente por mentir mais, mas pela forma como usam a comunicação para contornar situações, evitar conflitos ou até provocar reações.

Entre os mais citados, Gêmeos aparece com frequência no topo das listas. Regido pela comunicação, o signo tende a lidar com a mentira de forma mais leve, muitas vezes como exagero, adaptação de narrativa ou até brincadeira. Não se trata, necessariamente, de enganar com más intenções, mas de uma habilidade em moldar o discurso conforme o contexto.

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Sagitário também surge nesse recorte figurando a segunda posição, embora por motivos diferentes. Segundo o portal, o signo pode recorrer à mentira como ferramenta de experimentação, seja para testar limites, observar reações ou até tornar situações mais interessantes. Nesse caso, a motivação está mais ligada à curiosidade e ao impulso do que à manipulação.

Peixes ocupa a terceira posição no ranking. Segundo o portal, os piscianos constantemente se perdem com os próprios pensamentos e acabam mentindo sem perceber, pois acreditam em suas ilusões fantasiosas como verdade absoluta.

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Em quarto lugar está Escorpião, cujos representantes apreciam pegar peças, mas não admitem ser enganados por ninguém — especialmente no campo romântico. Conhecido pela ânsia da vingança, os escorpianos tendem a manipular a verdade quando se sentem em apuros ou injustiçados.

Fechando a lista, Câncer aparece na quinta posição. O portal destaca que cancerianos gostam de decifrar o mundo e assimilar as energias das pessoas e ambientes. No entanto, são capazes de mentir para proteger quem amam, bem como a sua privacidade.

Vale lembrar que a leitura proposta por João Bidu reforça que essas características não devem ser interpretadas de forma literal ou determinista. Ao invés de rotular, a astrologia sugere que o comportamento está ligado a traços simbólicos e ao chamado “lado sombra” de cada signo, além de fatores como contexto emocional e o conjunto completo do mapa astral.