BBB 26: Solange Couto admite que errou com Ana Paula: "Eu jamais diria"

"Eu me arrependi logo depois", desabafa a atriz em entrevista - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Assim que foi eliminada do BBB 26, nesta terça-feira (31/03), Solange Couto se encontrou ao vivo com Tadeu Schmidt. Após o apresentador se inspirar no desabafo da atriz no discurso de eliminação, a eterna Dona Jura admitiu que pesou a mão com Ana Paula.

"Olha, o BBB é uma coisa que não é um programa, não é um reality. Ele é uma escola, absurda, intensa. A gente aprende exatamente o que seu discurso diz, a gente diz coisas que jamais Eu jamais diria o que eu disse pra Ana Paula a ninguém, nunca imaginei. É que a gente vai juntando, sem querer, uma alfinetadinha, uma palavrinha, uma brincadeirinha sem graça, e você não se dá conta. E aí, quando você junta, isso faz ‘boom’. Você não tem domínio. Eu me arrependi logo depois", desabafou.

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A atriz teve uma grande rejeição no paredão, com 94,17% dos votos. No segundo lugar, ficou Jordana com 3,54% dos votos e Marciele com 2,29% dos votos.

Por falar no BBB 26, nesta quarta-feira (1) terá a prova do líder. O Anjo será autoimune. Porém, quem tem a informação privilegiada é apenas Samira.

O texto BBB 26: Ao vivo, Solange Couto admite que errou com Ana Paula: Eu jamais diria foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.