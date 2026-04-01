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BBB26: Solange Couto é eliminada com 94,17% da média dos votos

Atriz, que disputava permanência na casa com Jordana e Marciele, não escapou do 12ª paredão dessa edição do reality

BBB 26: Solange Couto expõe dívida da Record e detalha perrengue financeiro - (crédito: TV Globo)
BBB 26: Solange Couto expõe dívida da Record e detalha perrengue financeiro - (crédito: TV Globo)

Com 94,17% da média de votos para sair, a atriz Solange Couto foi eliminada no 12º paredão do Big Brother Brasil 26, que ocorreu nesta terça-feira (31/3). Mais conhecida por interpretar Dona Jura na novela O Clone (2001), ela disputava a permanência na casa com Jordana e Marciele que receberam 3,54% e 2,29% da média de votos, respectivamente.

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Com isso, a artista lidera o ranking de rejeição desta edição do reality. O recorde pertencia a Matheus, eliminado com 79,48% dos votos. Solange Couto, no entanto, não deixará o BBB 26 de mãos vazias. Um dia antes da eliminação, a artista e os demais participantes, que chegaram ao top 10 do BB2 26, receberam a notícia de que cada um ganharia um apartamento avaliado em R$ 270 mil. 

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Veja abaixo a porcentagem do paredão de terça-feira:

Solange Couto

  • Média: 94,17%
  • Voto Único: 94,00%
  • Voto Torcida: 94,57%

Jordana

  • Média: 3,54%
  • Voto Único: 3,38%
  • Voto Torcida: 3,90%

Marciele

  • Média: 2,29%
  • Voto Único: 2,62%
  • Voto Torcida: 1,53%

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 01/04/2026 00:43 / atualizado em 01/04/2026 00:44
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