Dear Killer Nannies: filho de Pablo Escobar descobre a verdade sobre o pai na nova série do Disney+

A trama de Dear Killer Nannies acompanha Juan Pablo crescendo com a crença de que seu pai, Pablo Escobar, é um empresário bem-sucedido e respeitado - (crédito: Observatorio do Cinema)

Estreia no Disney+, nesta quarta-feira (1º), a série Dear Killer Nannies: Criado por Assassinos, produção que acompanha a infância e a adolescência de Juan Pablo Escobar em meio ao universo do narcotráfico colombiano.

A trama parte da perspectiva do filho de Pablo Escobar e mostra sua rotina dentro de uma realidade marcada por luxo, segurança constante e figuras que, à primeira vista, parecem fazer parte de uma estrutura familiar comum.

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A história de Dear Killer Nannies

A trama de Dear Killer Nannies acompanha Juan Pablo crescendo com a crença de que seu pai, Pablo Escobar (John Leguizamo), é um empresário bem-sucedido e respeitado, enquanto sua mãe, Victoria Henao (Laura Rodríguez), tenta manter uma aparência de normalidade dentro de casa.

Esse processo muda de forma gradual quando o protagonista começa a perceber que a imagem construída ao seu redor não corresponde à realidade e descobre que o pai é um dos criminosos mais procurados do mundo.

A convivência com os homens responsáveis por sua proteção também ganha espaço na narrativa, já que esses personagens, que funcionam como cuidadores no dia a dia, revelam outra face ao serem identificados como assassinos ligados ao cartel.

Infância marcada por descobertas e contradições

A série acompanha diferentes fases da vida do personagem, com Miguel Tamayo interpretando o protagonista na infância e Janer Villareal assumindo a fase adolescente, enquanto a narrativa alterna momentos de ingenuidade com situações que expõem a violência ao redor.

Inspirada nas memórias do próprio Juan Pablo Escobar, que participa da criação da série, a produção reconstrói a Colômbia das décadas de 1980 e 1990 e insere o personagem em um contexto histórico marcado pela atuação do cartel de Medellín.

A série conta com oito episódios e foi produzida em parceria entre estúdios da América Latina e dos Estados Unidos, com gravações realizadas em Bogotá e Medellín. Dear Killer Nannies: Criado por Assassinos já está disponível no catálogo do Disney+.