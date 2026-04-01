Nesta terça-feira (31/3), Ana Hickmann decidiu abrir uma exceção em sua rotina discreta nas redes sociais para celebrar uma data importante. A apresentadora compartilhou registros ao lado do irmão mais novo, João, que completou 25 anos, e a publicação rapidamente ganhou destaque entre os seguidores.
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Nas imagens, os dois aparecem juntos em clima de carinho e proximidade familiar. Conhecida por preservar a vida pessoal, Ana raramente expõe momentos com parentes, o que tornou a homenagem ainda mais significativa para quem acompanha sua trajetória. A mensagem publicada por ela reforçou o vínculo entre os irmãos, com palavras de afeto e desejos positivos para o aniversariante.
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"Nosso caçula cresceu!!! Meu Deus não posso mais te chamar de Joãozinho. A mana te ama tanto. João feliz aniversário meu irmão. Que Deus te abençoe e realize todos os seus desejos. 25 anos do nosso alemão. Mesmo longe estamos perto. Te amo!", escreveu Ana.
Apesar do tom emotivo da publicação, um detalhe específico acabou roubando a cena. Internautas ficaram impressionados com a altura de João, que aparenta ser ainda mais alto que a própria apresentadora, conhecida por seus 1,85 metro. A comparação virou assunto nos comentários e gerou uma série de reações curiosas e bem-humoradas.
Além disso, muitos seguidores destacaram a semelhança física entre os irmãos, apontando traços em comum e elogiando a família. Mensagens de parabéns e votos de felicidade também dominaram a postagem, transformando o momento em uma celebração coletiva entre fãs.
O episódio reforça como aparições raras da vida pessoal de Ana Hickmann costumam despertar grande interesse. Mesmo sem exposições frequentes, bastou uma publicação simples e afetiva para mobilizar o público e gerar repercussão nas redes sociais.
O texto Ana Hickmann compartilha fotos raras com o irmão caçula e detalhe chama atenção foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.