Ana Hickmann compartilha fotos raras com o irmão caçula

"25 anos do nosso alemão", comenta a apresentadora em suas redes - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Nesta terça-feira (31/3), Ana Hickmann decidiu abrir uma exceção em sua rotina discreta nas redes sociais para celebrar uma data importante. A apresentadora compartilhou registros ao lado do irmão mais novo, João, que completou 25 anos, e a publicação rapidamente ganhou destaque entre os seguidores.

Nas imagens, os dois aparecem juntos em clima de carinho e proximidade familiar. Conhecida por preservar a vida pessoal, Ana raramente expõe momentos com parentes, o que tornou a homenagem ainda mais significativa para quem acompanha sua trajetória. A mensagem publicada por ela reforçou o vínculo entre os irmãos, com palavras de afeto e desejos positivos para o aniversariante.

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"Nosso caçula cresceu!!! Meu Deus não posso mais te chamar de Joãozinho. A mana te ama tanto. João feliz aniversário meu irmão. Que Deus te abençoe e realize todos os seus desejos. 25 anos do nosso alemão. Mesmo longe estamos perto. Te amo!", escreveu Ana.