Coletivo abre inscrições para oficinas de palhaçaria e trilha sonora

O coletivo As Desempregadas abrem inscrições para duas oficinas gratuitas voltadas para artistas, aspirantes e interessados na linguagem da palhaçaria e na criação de trilha sonora para espetáculos. As aulas fazem parte do projeto Maria eu, Maria Tu — derivado do espetáculo solo Pedaços de Maria, da artista Maria Tavares. As inscrições estão abertas até 12 de abril e podem ser feitas pelo Instagram @as_desempregadas, sujeito ao número de vagas.

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Ministrada por Júlio César, conhecido como palhaço Mandioca Frita, a oficina de Orientação criativa em Palhaçaria será realizada nos dias 22, 23 e 24 de abril no IFB Brasília, das 14h30 às 17h30. A atividade propõe uma imersão nos princípios da palhaçaria tradicional, presença cênica, improvisação e construção de personagens.

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Já a oficina de Técnicas e Ferramentas para Criação de Trilha Sonora de Espetáculos com a compositora Lirys Catarina é realizada nos dias 6 e 7 de maio, na Casa dos Quatro, das 19h às 22h. As aulas apresentam ferramentas práticas para a composição musical voltada às artes da cena, com recursos digitais, loops, efeitos especiais e dramaturgia sonora. Ambas as atividades oferecem acessibilidade, com intérprete de Libras e audiodescrição.

Realizadas com recursos da Política Nacional Aldir Blanc, as oficinas fazem parte do projeto Maria Eu, Maria Tu, que tem como objetivo fortalecer o protagonismo feminino e promover a arte como ferramenta de transformação social.