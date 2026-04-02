Autor brasiliense lança livros infantojuvenis no Sebinho

O escritor Helder de Araújo lança os livros Sede e Expressãolândia no dia 10 de abril, às 18h, no Sebinho (406 Norte). O evento celebra a trajetória do autor, que vem se destacando na literatura infantojuvenil.

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Em Sede, a história gira em torno de um jovem que mergulha no universo da imaginação ao se conectar com seus personagens favoritos. Já em Expressãolândia, o leitor mergulha em um reino onde números e letras precisam se unir para restaurar a ordem das regras matemáticas.

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Helder conta com participações em antologias e revistas literárias, além de premiações importantes ao longo de sua carreira como poeta e contista. Ele já ganhou prêmios por contos como Os ratos roeram o rei de Roma e Sede, que agora é lançado em formato de livro.

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Morador do Gama, no Distrito Federal, Helder é contista e livreiro, além de colecionar diversas publicações em sua carreira com destaque para Dois poemas para Balkis (Nautilus, 2022) e Epigramas: um oblíquo voo (TAUP, 2024).





Serviço

Sede e Expressãolândia

No Sebinho (406 Norte), dia 10 de abril, às 18h. Entrada livre. Classificação indicativa livre.