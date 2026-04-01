Inscrições para Prêmio Pallas de Literatura 2026 abrem em 13 de abril

A Pallas Editora abre, em 13 de abril, as inscrições para a terceira edição do Prêmio Pallas de Literatura. Os interessados podem se inscrever pelo site oficial do Prêmio até 29 de maio. O resultado será anunciado no segundo semestre e o livro vencedor será publicado pela editora em 2027.

O Prêmio Pallas de Literatura foi criado em 2024 com o objetivo de impulsionar novos autores negros. Neste ano, o concurso será dedicado a livros de contos inéditos. Podem participar autores brasileiros residentes no país, autodeclarados negros e maiores de 18 anos. Os arquivos devem ser enviados sem identificação do autor, como forma de garantir a avaliação imparcial do júri.

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O processo de seleção do vencedor acontece em três etapas: primeiro, uma equipe de leitura fará a triagem das obras inscritas para verificar o cumprimento das regras do edital; em seguida, os livros serão encaminhados a subcomissões de leitura, que definirão uma lista de finalistas para avaliação final do júri. Os nomes dos jurados só serão divulgados após o anúncio do resultado final.

Além de ter o livro publicado, o vencedor também receberá mentoria do escritor Henrique Rodrigues, curador do Prêmio, sobre o mercado editorial, como fazer o livro circular e como participar de eventos e festivais do setor. Em 2024, a escritora brasiliense Tatiana Nascimento, autora de água de maré, foi a vencedora; no ano passado, a pernambucana Márcia Moura venceu com Malhada das graúnas.

Serviço

Prêmio Pallas de Literatura

Inscrições de 13 de abril a 29 de maio, por meio do site oficial do Prêmio. Podem participar autores brasileiros residentes no país, autodeclarados negros e maiores de 18 anos.