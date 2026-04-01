Terceira edição do FomentaCine debate acessibilidade no cinema

Entre os dias 14 e 16 de abril, será realizada a terceira edição do FomentaCine: Mercado-Seminário de Cinema e Audiovisual, no Cine Brasília. A programação é gratuita e conta com várias atividades abertas ao público. O evento reúne realizadores, produtores, distribuidores, exibidores e agentes do setor. A iniciativa é voltada ao fortalecimento do cinema independente das regiões Centro-Oeste e Norte do Brasil.

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Realizada pelo Cine Brasília, a terceira edição coloca a acessibilidade no centro da programação ao propor abordagem que não atravessa apenas as medidas voltadas a pessoas com deficiência ou prioridade na programação do cinema, mas também acessibilidade estrutural, financeira, intelectual, modos de criação, exibição e circulação das obras. A discussão dialoga com o marco de dez anos da Lei Brasileira de Inclusão.

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O Mercado-Seminário reforça o papel da instituição para além da exibição ao pensar na atuação diretamente na articulação do setor audiovisual. Sara Rocha, diretora do Cine Brasília, afirma que o FomentaCine nasce da necessidade de integrar a cadeia produtiva como um todo, até chegar às salas de cinema. Já para a produtora executiva, Daniela Marinho, “o evento reafirma o papel do Cine Brasília como um espaço de fomento e discussão de políticas públicas para o setor”.

O evento é realizado pelo Cine Brasília, Box Cultural e Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal. Conta com apoio master do Projeto Paradiso, por meio de uma chamada exclusiva voltada a integrantes da Rede Paradiso de Talentos, e apoio do BrLab, SAPI, Matapi, La Fuente, Aicon, Cajuína Audiovisual, Descoloniza Filmes, Olhar, Tarrafa Produtora, Apan, API, Conne, MLoad, Agência Nacional do Cinema (Ancine) e Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SNDPD/MDHC).

Neste ano, um dos destaques é a Mostra BrLab 15 anos, que atravessa os três dias do evento com uma seleção de filmes e atividades em parceria com BrLab.

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Além disso, a programação inclui uma série de atividades abertas ao público mediante inscrição prévia, com foco em temas como distribuição, acessibilidade e sustentabilidade no audiovisual. As inscrições para todas as atividades abertas podem ser feitas gratuitamente por meio de formulário on-line até o dia 09 de abril, com vagas limitadas.

Um total de 23 projetos foram selecionados para atividades de mercado que estruturam ambiente intensivo de desenvolvimento, qualificação e conexão com o setor, sendo oito curtas e 15 longas-metragens, oriundos de sete estados das regiões Centro-Oeste e Norte.

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Desse conjunto, quatro curtas e quatro longas integram também a Clínica de Projetos, uma maratona de consultorias voltadas ao aprimoramento de aspectos criativos, produtivos e estratégicos. A iniciativa busca fortalecer os projetos para as próximas etapas de desenvolvimento, finalização e inserção no mercado.

As atividades culminam na Rodada de Negócios: Encontro de Coprodução e Conexão Regional, no dia 16, que promove reuniões entre os realizadores e importantes players do audiovisual brasileiro, como Vitrine Filmes, TV Globo, Tarrafa Produtora, Embaúba Filmes, Cajuína Audiovisual, Descoloniza Filmes, Olhar Filmes, Retrato Filmes, SAPI Mercado Audiovisual Centro-Oeste, Matapi e MLoad.

Uma das grandes novidades desta edição é a Chamada de Players, que amplia a presença de empresas no evento e fortalece as possibilidades de articulação tanto para os projetos quanto entre os players em si. Foram selecionadas as produtoras Diazul de Cinema, Pink Flamingo Filmes, Saturno Cultural, Duck Studios, Lenehr Filmes, Deusdará Filmes e 34 Filmes, que passam a integrar as rodadas de negócios, além de acompanhar os pitchings de curtas-metragens.

Serviço

FomentaCine 2026

De 14 a 16 de abril, em horários variados, no Cine Brasília (Asa Sul Entrequadra Sul 106/107). Entrada gratuita. Classificação indicativa livre.



