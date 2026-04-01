Otávio Augusto manifesta desejo de voltar em Avenida Brasil 2





Aos 81 anos, Otávio Augusto garante que não pensa em se aposentar e já manifestou o desejo de integrar o elenco da continuação de Avenida Brasil (2012), prevista para ocupar a faixa das nove da Globo em 2027.

O ator interpretou Diógenes, presidente do Divino Futebol Clube, e relembrou com carinho a experiência: "Gostaria imensamente, porque foi um trabalho maravilhoso. O João Emanuel [Carneiro, autor] não censurava nenhuma colocação que o elenco fizesse. Durante o desenrolar do time de futebol, eu fazia até ligações fictícias no ar, contratando o Messi na época para vir ao Brasil jogar no time. Realmente davam uma liberdade muito grande", contou em entrevista ao jornal O Globo.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O artista também comemorou a reprise da novela no Vale a Pena Ver de Novo e destacou o impacto internacional da trama: "Foi um grande sucesso. Eu e Cristina [Mullins, mulher do ator] viajamos pela América do Sul e a repercussão era fantástica. Era como se estivéssemos no Brasil. Foi incrível", disse.

Mesmo após enfrentar problemas de saúde, como arritmia cardíaca e hidrocefalia, Otávio segue ativo no teatro e analisa novos projetos. Artista não se aposenta. Trabalhamos com imaginação, sentimento e vida. Parar não tem muito sentido, afirmou.

Continuação de Avenida Brasil

Murilo Benício e Adriana Esteves já confirmaram retorno como Tufão e Carminha. Eliane Giardini também estará na trama como Muricy. A Globo negocia ainda com Cauã Reymond (Jorginho) e Débora Falabella (Nina). Isis Valverde, por sua vez, não deve reprisar Suelen.

A previsão é que a novela estreie em janeiro de 2027, sob direção de Ricardo Waddington. O enredo terá como ponto de partida o retorno de Carminha, agora mais madura e estratégica, reacendendo conflitos com Tufão e a família que um dia destruiu.