Novo single de Ellen Oléria é convite para viver o amor, diz cantora

Ellen Oléria lança single como parte de álbum em que revisita sucesso da carrreira - (crédito: DIEGO_BRESANI)

O ano era 2017 e, durante uma temporada em São Paulo, Ellen Oléria saiu de uma festa com uma batida grudada na cabeça. Depois de pegar o violão e experimentar acordes, a compositora começou o que viria a ser a música Pinga tinta. A canção está disponível nas plataformas digitais. A letra é fruto da parceria entre os poetas brasilienses Alessandro Lustosa, Ana Flávia Garcia e Tiago Gasta.

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O single fala de encerramentos, recomeços e paixões. “Entendo que vivemos num movimento constante entre inícios e finais, mas sempre desejosas de que o caminho entre eles seja agradável. A música é um convite pra viver o amor”, ressalta. A nova versão da canção mistura elementos da MPB e da música eletrônica, com melodia suave. Além de Oléria, Felipe Viegas, Pedro Miranda e Renato Galv Santos assinam os arranjos.

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“Quando a música chega nas mãos de Renato Galv Santos aquela levada eletrônica ganha organicidade. Felipe Viegas traz delicadeza nos timbres do sintetizador para a frase que cantarolei e que chama a gente para dançar. Pedro Miranda cria uma ponte bonita entre harmonia e batida com seu baixo suingado”, relata Oléria.

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A letra também traz referências da cidade de Brasília, como as paisagens da ponte e do lago. “Essa composição fala de nós. Vivemos Pinga tinta”, afirma Oléria. Esse é o segundo single da cantora brasiliense que compõe o álbum Canto de Casa Vol. 1, feito em comemoração aos 25 anos de carreira. O trabalho revisita trabalhos marcantes da artista com nova roupagem.

*Estagiário sob supervisão de Nahima Maciel