Crítica: Episódio final de Dr. Stone pode não agradar a todos - (crédito: Observatorio do Cinema)

Tem um momento em Dr. Stone que você percebe que o anime cruzou um ponto sem volta. Não é quando eles criam um motor a jato, nem quando começam a falar de ir para a Lua.

É quando você para e pensa: caramba, quando foi que isso ficou tão rápido assim? Porque a reta final não só aumenta a escala, ela muda completamente o ritmo.

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Quando a ciência vira espetáculo

Tem um momento nessa fase final que resume bem tudo: o ritmo simplesmente dispara. O que antes levava episódios inteiros pra ser construído agora acontece em meses dentro da história e às vezes em minutos na tela.

Motor a jato. Novo navio. Preparação espacial.

Tudo isso acontecendo quase que em sequência.

E aí entra aquele sentimento meio inevitável: é impressionante mas também estranho. Porque Dr. Stone sempre foi sobre processo. Sobre ver cada etapa sendo construída. Agora, parece que o anime está mais interessado no resultado do que no caminho.

Não chega a quebrar a proposta, mas muda a sensação.

Dois gênios no mesmo lugar muda completamente o jogo

A entrada do Dr. Xeno na equipe é, talvez, a decisão mais interessante dessa fase e também uma das mais perigosas narrativamente.

Porque quando Senku e Xeno trabalham juntos, o anime basicamente coloca dois cérebros absurdos no mesmo time. E isso gera uma consequência direta: o progresso deixa de ser luta e vira inevitável

É legal ver? Muito. Mas também tira um pouco da tensão. Antes, cada invenção parecia uma vitória suada. Agora, muitas soluções aparecem quase como uma certeza matemática.

Ao mesmo tempo, tem algo genial nisso: Xeno funciona como um Senku alternativo, mais frio, mais estratégico, quase um reflexo do que o protagonista poderia ter sido. E essa dinâmica segura boa parte do peso da reta final.

Why-man finalmente assusta

Se tem algo que o anime acerta nessa fase é a construção do Why-Man. Finalmente. Depois de tanto mistério, ele começa a ganhar uma presença real e, mais importante, uma presença incômoda. As ameaças, o tom estranho, aquela sensação de que tem algo muito maior acontecendo

Funciona. Funciona bem. Mas aí entra o perigo clássico de qualquer obra que constrói um mistério por tempo demais: a revelação precisa ser maior que a expectativa

E é exatamente aqui que Dr. Stone começa a andar numa linha fina. Porque quanto mais assustador o Why-Man parece, maior é o risco de a resposta não impactar da mesma forma.

E sim isso já está dividindo fãs.

Animação melhora ou piora depende de quem você pergunta

Outro ponto que virou discussão forte: a qualidade da produção. E aqui não tem consenso. Tem gente que olha essa fase e fala: Tá mais bonita, mais limpa, mais fluida.

E tem gente que reage na hora: Tá pior, mais simples, menos impactante. A verdade provavelmente está no meio. O anime não dá um salto técnico absurdo, mas também não desaba. O que muda mesmo é a percepção porque agora a escala da história é muito maior.

E quando você fala de espaço, tecnologia avançada e momentos decisivos o público naturalmente espera mais impacto visual

Se não vem, a sensação de queda aparece, mesmo que tecnicamente não seja tão diferente assim.

Os cliffhangers continuam funcionando

Uma coisa que pouca gente comenta, mas que fica muito clara agora: Dr. Stone sempre soube terminar episódios.

E nessa fase final, isso fica ainda mais evidente. Cliffhangers rápidos, diretos, sem enrolação. Você acha que vai assistir só mais um episódio e já era.

Isso não é novidade no anime, mas assistir semanalmente escancara ainda mais esse efeito. Cada episódio termina com aquela sensação de: ok, agora eu preciso ver o próximo

É um tipo de ritmo que não depende só da história depende de estrutura. E nisso, Dr. Stone continua extremamente eficiente.