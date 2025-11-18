O fenômeno "Demon Slayer": o que tornou o anime recordista de bilheteria?

O universo de Demon Slayer bateu um recorde para o cinema japonês. As distribuidoras anunciaram que Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Castelo Infinito ultrapassou a marca de 100 bilhões de ienes em bilheteria global — algo em torno de R$ 3,4 bilhões. O filme, que marca o início de uma trilogia planejada pelos criadores da série, acompanha mais um capítulo da jornada de Tanjiro Kamado: o enfrentamento contra novos demônios enquanto ele continua tentando recuperar a humanidade da irmã.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A animação estreou no exterior em agosto, com lançamento na América do Norte, e chegou ao público chinês apenas na última sexta-feira (14/11). Somadas todas as regiões, o longa já levou 89,17 milhões de pessoas aos cinemas, segundo balanço divulgado nesta segunda-feira (17/11) pelas distribuidoras Aniplex e Toho.

Apesar do sucesso internacional, mesmo entre os filmes da própria franquia, Castelo Infinito ocupa a segunda posição no ranking japonês. O topo ainda pertence ao longa anterior de Demon Slayer, que durante a pandemia de covid-19 se transformou em um fenômeno cultural e superou a marca histórica de A Viagem de Chihiro (2001), do Studio Ghibli.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A força comercial e estética da série tem raízes claras. Criada por Koyoharu Gotouge e animada pelo estúdio Ufotable, a obra é reconhecida por redefinir o patamar visual das produções em anime. No papel, o mangá original consolidou outra característica rara entre grandes sucessos japoneses. Ao contrário de franquias extensas como One Piece, que já ultrapassou 100 volumes, Demon Slayer encerrou sua história em apenas 23 capítulos.