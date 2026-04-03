Luiz Bacci revela motivo do fim de amizade com Xuxa

A relação de anos entre Luiz Bacci e Xuxa chegou ao fim de forma inesperada e agora o jornalista decidiu contar tudo, sem filtros.

Luiz Bacci surpreendeu ao revelar detalhes inéditos sobre o fim de sua amizade com Xuxa, expondo bastidores que até então eram desconhecidos do público. Segundo o apresentador, os dois mantinham uma relação próxima desde a época em que eram contratados da Record TV.

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De acordo com Bacci, a amizade ia além dos compromissos profissionais. Ele contou que os encontros eram frequentes e incluíam jantares, conversas longas e momentos de troca pessoal. A apresentadora, inclusive, costumava levá-lo a restaurantes vegetarianos, hábito que fazia parte da rotina dos dois. Outro ponto de conexão era o amor pelos animais, especialmente cachorros, tema constante nas conversas entre eles.

Mesmo após a saída de Xuxa da emissora, o vínculo continuou por um tempo. No entanto, a relação teria começado a esfriar em um momento específico: o período das eleições presidenciais no Brasil.

Segundo o jornalista, tudo mudou quando Xuxa teria enviado uma mensagem direta questionando seu posicionamento político. Bá, você vota em Bolsonaro?, teria escrito a apresentadora, seguida de várias interrogações. O episódio marcou uma virada na amizade.

Bacci afirma que, após essa conversa, percebeu um distanciamento. Pouco tempo depois, Xuxa deixou de segui-lo nas redes sociais, atitude que ele interpretou como uma forma de rompimento. Para ele, a decisão teria sido motivada por diferenças de opinião.

Incomodado com a situação, o apresentador não escondeu a frustração e fez um desabafo direto ao comentar o episódio. Segundo ele, a atitude da artista demonstraria que ela preferia manter por perto apenas pessoas que pensam da mesma forma.

Foi nesse contexto que veio a frase que chamou atenção nas redes sociais:

Quem ela pensa que é?, disparou Bacci, ao falar sobre o fim da amizade.

O relato repercutiu rapidamente e reacendeu debates sobre política, posicionamento público e os limites das relações pessoais no meio artístico. Nos bastidores da TV, histórias como essa mostram que, por trás das câmeras, amizades podem ser tão intensas quanto frágeis e, às vezes, terminam de forma tão pública quanto começaram.

O texto Quem ela pensa que é?: Luiz Bacci expõe Xuxa, revela bastidores de amizade e rompe após eleição foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.