Xuxa surpreende ao opinar sobre participação de Alberto Cowboy no BBB26

Xuxa Meneghel surpreende ao opinar sobre participação de Alberto Cowboy no BBB 26 - (crédito: Observatorio dos Famosos)





A reta final do BBB 26 segue movimentando as redes sociais, e até mesmo Xuxa Meneghel tem exposto suas opiniões sobre os participantes. Desta vez, ela comentou a saída de Alberto Cowboy do reality. Mesmo após a eliminação do brother, a apresentadora fez questão de destacar qualidades do jogador.

Em uma publicação, Xuxa afirmou que enxergava potencial em Cowboy e revelou que acreditava que ele poderia ter chegado mais longe na competição, inclusive entre os finalistas. O comentário pegou muitos fãs de surpresa, já que o participante teve uma trajetória marcada por polêmicas dentro da casa.

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"Baita jogador imaginei você até os últimos cinco mas foi", escreveu a famosa. A declaração rapidamente chegou ao ex-BBB, que respondeu com entusiasmo. Ele agradeceu o reconhecimento e afirmou que foi uma honra receber elogios de uma das figuras mais conhecidas da televisão brasileira. "Que honra Obrigado pelo carinho! BBB é uma experiência inesquecível", disse.

A interação entre os dois repercutiu entre os internautas e reacendeu debates sobre o desempenho de Cowboy no reality, mostrando que, mesmo fora do jogo, alguns participantes continuam em evidência.