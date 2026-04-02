Cariúcha reúne convidados para falar de recomeços no Superpop da RedeTV!

Cariúcha reúne convidados para falar de recomeços e mudanças de vida no Superpop da RedeTV! - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Entre os convidados, Ana Paula Almeida relembra o sucesso como a paquita Pituxita nos anos 1980 e 1990 e comenta como a atuação como assistente de palco da Xuxa ainda impacta sua vida. Já Nizam Hayek conta sobre os diferentes momentos de visibilidade após passagens por realities de TV e explica as decisões que o levaram a mudar de rumo mais de uma vez.

A cantora MC Trans participa ao lado do namorado, Luan Max, cantor góspel que deu novos rumos à carreira musical e passou a cantar outro estilo. O programa também recebe o missionário Cleiton Lima compartilhando suas experiências, inclusive da transição de mulher transsexual para o gênero biológico masculino, e Vanessa Furstenberger, revelando como a mudança física a levou à carreira como nutricionista, personal trainer e atleta.

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Fechando a lista, Felipe Adam relembra o período em que adotava o visual inspirado no boneco Ken em seu dia a dia e revela os motivos que o fizeram deixar essa fase para trás.

A edição ainda traz uma reportagem externa especial sobre o concurso Garota da Laje, iniciativa que revelou Cariúcha ao grande público em 2009 e segue em atividade até hoje.

Apresentado por Cariúcha, o SuperPop" vai ao ar às 22h45, na RedeTV!.

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