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TELEJORNALISMO

Mudanças recentes na programação prejudicam audiência do SBT Notícias

Telejornal marcou 1,0 ponto de média em sua faixa completa, das 2h41 às 6h

Mudanças recentes na programação prejudicam audiência do SBT Notícias - (crédito: Observatorio da TV)
Mudanças recentes na programação prejudicam audiência do SBT Notícias - (crédito: Observatorio da TV)

A cada mudança na programação o SBT perde ainda mais público. Inconformada com o desempenho de A Usurpadora, escolhida para inaugurar uma nova faixa de teledramaturgia nas madrugadas, a direção da emissora condensou a novela em apenas 10 capítulos e a substituiu por Notícias Impressionantes, compilado de vídeos virais das redes sociais que agora ocupa espaço nos sete dias da semana.

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A novidade, como já ocorreu em outras ocasiões, derrubou ainda mais os índices de audiência e acabou prejudicando até o telejornal SBT Notícias, que vem na sequência.

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Os números consolidados da Grande São Paulo, obtidos pelo TV Pop com fontes do mercado, mostram que a edição de terça-feira (31) do SBT Notícias marcou 1,0 ponto de média em sua faixa completa, das 2h41 às 6h.

Apesar de garantir a vice-liderança no horário, o índice representa a pior performance do jornalístico nesse dia da semana desde agosto de 2025, além de simbolizar uma queda de 29% em relação às quatro terças anteriores, quando era antecedido por SBT Podnight e A Usurpadora.

 

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Observatorio da TV

    Por Observatorio da TV
    postado em 02/04/2026 22:36
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