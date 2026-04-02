Mudanças recentes na programação prejudicam audiência do SBT Notícias





A cada mudança na programação o SBT perde ainda mais público. Inconformada com o desempenho de A Usurpadora, escolhida para inaugurar uma nova faixa de teledramaturgia nas madrugadas, a direção da emissora condensou a novela em apenas 10 capítulos e a substituiu por Notícias Impressionantes, compilado de vídeos virais das redes sociais que agora ocupa espaço nos sete dias da semana.

A novidade, como já ocorreu em outras ocasiões, derrubou ainda mais os índices de audiência e acabou prejudicando até o telejornal SBT Notícias, que vem na sequência.

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Os números consolidados da Grande São Paulo, obtidos pelo TV Pop com fontes do mercado, mostram que a edição de terça-feira (31) do SBT Notícias marcou 1,0 ponto de média em sua faixa completa, das 2h41 às 6h.

Apesar de garantir a vice-liderança no horário, o índice representa a pior performance do jornalístico nesse dia da semana desde agosto de 2025, além de simbolizar uma queda de 29% em relação às quatro terças anteriores, quando era antecedido por SBT Podnight e A Usurpadora.