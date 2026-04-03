O ex-global Manoel Soares, durante uma entrevista ao podcast Podshape, de Juju Salimeni e Diogo Basaglia, confessou que não guarda mágoa de Patrícia Poeta, sua ex-colega com quem dividiu a apresentação do Encontro.

"Revezo. Por mais que eu tenha tido problemas com Patrícia, eu tenho muito carinho pelo Felipe ( Poeta, filho da apresentadora). É um puta de um musico, um produtor musical fantástico. E eu acho muito delicado essas pessoas que Logicamente, eu tenho as minhas opiniões, no período que a gente trabalhou juntos, que eu não fico dividindo, porque eu não acho que seja bacana", explicou.

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O apresentador, mesmo com os conflitos nos bastidores, exaltou Patrícia. "Mas é uma mulher com mais de 40 anos de idade, uma mulher que vence uma porrada de barreiras para estar no ar todos os dias. Eu não posso reduzir as pessoas às minhas desavenças ou desafetos. E não acho que as pessoas devam fazer isso. Não é saudável. Então: ‘Manoel, vamos revezar esse exercício na academia?’ Vamos. ‘Manoel, você chamaria para tomar café na sua casa’. Talvez, não. Mas acho que a Patricia tem as qualidade dela e que precisam ser respeitadas", disse.

Manoel Soares, no auge da Globo, chegou a apresentar o Encontro e ser figura principal no comando do Papo de Segunda, no GNT.

O texto Manoel Soares revela se tem ranço de Patrícia Poeta: Revezo foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.