Cansativa? Solange Couto volta a pedir perdão após eliminação

Cansativa? Solange Couto volta a pedir perdão após passagem polêmica pelo BBB 26 - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Solange Couto, que saiu com o maior índice de rejeição da temporada do BBB 26, com 94, 17% dos votos, voltou a pedir perdão pelas falas infelizes contra Samira, Ana Paula e Jordana no confinamento.

"Caramba, será que eu devia realmente ter entrado? Porque o meu comportamento foi errado. Mas será que eu realmente deveria ter participado sem saber como seria meu comportamento em um confinamento com tantas pessoas estranhas? O apertamento da mente, a condição em que a gente é levado ali dentro. Então questionei, sim: ‘Será que eu acertei em ter ido?"", desabafou em entrevists à Quem.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

"Me perdoem, eu errei. Admitir o erro é a melhor forma de as pessoas entenderem que eu entendi, compreendi e estou aprendendo", acrescentou.

O texto Cansativa? Solange Couto volta a pedir perdão após passagem polêmica pelo BBB 26 foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.