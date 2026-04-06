André Dias dá corpo e voz à deus da arte em musical sobre 60 anos da TV Globo

São Paulo recebe uma celebração grandiosa: o musical Espelho mágico, que revisita seis décadas de história da TV Globo em 120 minutos de espetáculo. E no centro dessa homenagem está André Dias, ator premiado que assume o papel de Dionísio, o deus do teatro e do vinho.

Para Dias, a missão vai além da interpretação. "É um privilégio contracenar com Eliane Giardini e Marcos Veras, um renascimento pessoal através do teatro. Tão significativo ser um homem de teatro e ser convidado para representar o deus dessa arte que tanto amo", afirma o artista, que acumula em sua trajetória papéis de destaque na televisão, no cinema e nos palcos.

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Na trama concebida e dirigida por Gustavo Gasparini, Dionísio surge para ajudar Alfredo (interpretado por Marcos Veras) em seu processo criativo para escrever o musical sobre os 60 anos da emissora. A chegada do deus, no entanto, não é nada pacata. "Chega infernizando a vida da Nossa Senhora das Oito, alter-ego de Janete Clair (vivida por Eliane Giardini), sempre preocupada com os prazos da televisão", revela André Dias sobre seu personagem. O embate cênico entre as figuras promete um dos momentos mais divertidos do espetáculo.

Memória afetiva

Para André Dias, participar de um projeto que revisita 60 anos de televisão brasileira carrega um peso emocional especial. "Falar dos 60 anos da TV Globo é falar da memória afetiva de um país inteiro. Falar de cada um de nós, brasileiros, através das músicas, dos personagens e histórias que estão marcados no nosso inconsciente coletivo", reflete o ator. "Cada um, a seu modo, vai se identificar com o espetáculo", completa Dias, que vê na produção uma oportunidade única de conectar gerações.

Contracenar com Eliane Giardini e Marcos Veras é, nas palavras do próprio ator, "um deleite". "Dois artistas gigantes no talento e na generosidade. Nosso jogo cênico é um deleite!", entusiasma-se.

"Espelho mágico" não economiza na grandiosidade. São mais de 1.100 peças de figurino para compor 260 looks usados por um elenco de 35 atores. O cenário remete aos pixels das telas de televisão, com coreografias e uma orquestra ao vivo. A trilha sonora, elemento central da experiência, promete arrancar lágrimas e gritos da plateia. É a história que contém todas as histórias: direto da infância, a Emília; no mesmo palco, Odorico Paraguaçu, Sinhozinho Malta, Carminha, Chacrinha, Odete Roitman.

Trajetória de peso

André Dias não é novato quando o assunto é TV Globo. Sua passagem pela emissora inclui personagens marcantes como o guru Groa, em Segundo sol (melhor amigo da personagem de Giovanna Antonelli), e o mordomo Patrício, em Novo mundo. Participou ainda das séries Passaporte para a liberdade, JK e As cariocas, além das novelas Babilônia e A regra do jogo.

No cinema, interpretou Emmanuel em Chico Xavier, de Daniel Filho, e esteve em O Xangô de Baker Street, de Miguel Faria Jr. No teatro, acumula indicações e prêmios por trabalhos como Bilac vê estrelas, Ou tudo ou nada, Se meu apartamento falasse e, mais recentemente, Kafka e a boneca viajante.

Perguntado sobre qual personagem mais o marcou em sua trajetória na tevê, Dias não hesita: "Acho que Emmanuel, em Chico Xavier, e Groa, em Segundo sol."