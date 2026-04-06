Protagonista de novela do SBT viverá vilã na substituta de Coração Acelerado

A atriz mirim foi escalada para interpretar a fase infantil de Vanessa, personagem que será vivida por Alinne Moraes em Por Você - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Mel Summers, que interpretou a protagonista de A Caverna Encantada (2024), última novela original produzida pelo SBT, foi escalada para interpretar a vilã da próxima das sete da Globo.

Segundo informações do jornal O Globo, a atriz mirim foi escalada para interpretar a fase infantil de Vanessa, personagem que será vivida por Alinne Moraes em Por Você, a substituta de Coração Acelerado, que estreia no segundo semestre deste ano.

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Na trama escrita por Dino Cantelli e Juliana Peres, Vanessa é uma médica casada com o advogado Gabriel (Thiago Lacerda). Ele é ex-noivo da protagonista, Bela (Sheron Menezzes), uma obstetra conceituada. Todos trabalham no mesmo hospital, do qual a antagonista é herdeira.

A proximidade de Bela e Gabriel, que mantiveram a amizade após o fim do relacionamento, ocasionará a insegurança de Vanessa insegura, que se incomodará ainda com a popularidade da rival no ambiente profissional. Em tempo, Mel Summers também pôde ter sido vista em Êta Mundo Melhor! (2025).