Protagonista de novela do SBT viverá vilã na substituta de Coração Acelerado

Mel Summers, que interpretou a protagonista de A Caverna Encantada (2024), última novela original produzida pelo SBT, foi escalada para interpretar a vilã da próxima das sete da Globo.
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Segundo informações do jornal O Globo, a atriz mirim foi escalada para interpretar a fase infantil de Vanessa, personagem que será vivida por Alinne Moraes em Por Você, a substituta de Coração Acelerado, que estreia no segundo semestre deste ano.
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Na trama escrita por Dino Cantelli e Juliana Peres, Vanessa é uma médica casada com o advogado Gabriel (Thiago Lacerda). Ele é ex-noivo da protagonista, Bela (Sheron Menezzes), uma obstetra conceituada. Todos trabalham no mesmo hospital, do qual a antagonista é herdeira.
A proximidade de Bela e Gabriel, que mantiveram a amizade após o fim do relacionamento, ocasionará a insegurança de Vanessa insegura, que se incomodará ainda com a popularidade da rival no ambiente profissional. Em tempo, Mel Summers também pôde ter sido vista em Êta Mundo Melhor! (2025).
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