Avó de Gregorio Duvivier morre aos 92 anos e é homenageada pelo humorista

"Ontem, domingo de Páscoa a vida da minha mãe chegou ao fim", comenta Olívia, filha de Vera em suas redes - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

O humorista e escritor Gregorio Duvivier anunciou a morte de sua avó materna, aos 92 anos, em uma publicação nas redes sociais. Vera de Lima Lustosa faleceu neste domingo (5/4) no Rio de Janeiro, cercada pelas três filhas, em um ambiente de afeto e despedida familiar.

Conhecida como Memé entre netos e bisnetos, a avó é descrita por Duvivier como uma figura marcante, com uma vida longa e repleta de experiências. No relato, o artista destacou características que marcaram sua personalidade, como o gosto pela arte, a sensibilidade e o humor.

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Segundo o humorista, a avô tinha traços que remetiam à leveza e ao carisma de figuras interpretadas por Julie Andrews, além de uma habilidade natural para a música. Além das cantorias, a avó também se dedicava às artes visuais. De acordo com o relato, desenhava e pintava com precisão e identidade própria. Também era habilidosa com trabalhos manuais, como costura, transformando roupas com criatividade e cuidado.

Duvivier ressaltou ainda a influência direta que ela teve na formação da família. Ele afirmou que sua avó ensinou filhos, netos e bisnetos a valorizar a vida, a arte e o humor, mesmo diante de dificuldades. Em sua publicação, destacou a forma como ela lidava com adversidades, buscando leveza e alegria.

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Entre as lembranças, ele citou versos do poeta Francisco Otaviano, que, segundo ele, eram guardados com carinho pela avó. A citação foi usada como forma de traduzir a intensidade com que ela viveu.

“Minha avó foi uma mulher extraordinária, que nos ensinou a força da independência e a beleza da solidariedade. Hoje o coração aperta, mas fica a gratidão por tudo que ela nos deixou. O amor dela segue vivo em cada um de nós.” Escreveu Olívia.



A cerimônia de despedida foi marcada para está terça-feira (7/4) no Cemitério Memorial do Carmo, no Rio de Janeiro, onde familiares e amigos irão se reunir para celebrar sua vida.

*Estagiária sob supervisão de Luiz Felipe