"One Piece": 3 coisas que você precisa saber antes do retorno do anime - (crédito: Observatorio do Cinema)

Após meses em silêncio, One Piece voltou. E não, isso não é só mais uma retomada de temporada, é o tipo de retorno que muda completamente o peso da história.

O anime retorna no dia 5 de abril, com transmissão pela Crunchyroll, já mergulhando direto no Arco de Elbaph, um dos mais antigos mistérios da obra. E antes de assistir, tem três coisas que você precisa entender.

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One Piece abandonou o semanal

Durante mais de duas décadas, One Piece foi praticamente um ritual semanal. Você sabia que toda semana teria episódio, mesmo que às vezes o ritmo fosse questionável.

Agora acabou. O anime entrou em formato sazonal, com blocos fechados de episódios ao longo do ano. E faz sentido. O arco de Egghead já mostrou um salto técnico absurdo, e essa pausa longa foi justamente para preparar algo maior. Elbaph não é só mais bonito, ele é pensado como evento. Cada episódio agora precisa carregar impacto.

Egghead não revelou só segredos

Se você saiu de Egghead achando que só teve lore, talvez tenha perdido o que realmente aconteceu ali. Vegapunk abriu basicamente a caixa-preta de One Piece. Ele confirmou que o mundo já foi um continente gigantesco e foi afundado artificialmente durante o Século Perdido.

E pior: isso pode acontecer de novo. Ao mesmo tempo, veio a revelação mais absurda até hoje: Joy Boy não só existiu, como foi o primeiro pirata da história, ligado diretamente ao Deus do Sol Nika.

Isso muda completamente a leitura do Luffy. Ele não é só alguém que herdou uma vontade. Ele está, literalmente, repetindo uma história que já aconteceu, e que terminou em desastre.

Elbaph é mais do que um arco, é onde as respostas começam

Elbaph sempre foi tratado como promessa. Desde Little Garden, com Dorry e Brogy, a ideia da terra dos gigantes ficou no ar, sendo construída aos poucos. Agora a gente sabe por quê.

Elbaph não é só o lar dos gigantes, é um ponto central na mitologia de Nika. E mais: teorias recentes dentro do próprio mangá sugerem que o reino tem ligação direta com a vontade do D e com Joy Boy.

E tem mais um detalhe que pouca gente comenta: a chegada dos gigantes em Egghead não foi só ajuda, foi um chamado. Eles reconheceram Luffy como Deus do Sol.

One Piece – Arco de Elbaph chega dia 5 de abril, no Crunchyroll.