"O Cavaleiro dos Sete Reinos" cumpre grande promessa e empolga fãs - (crédito: Observatorio do Cinema)

Tem uma sensação estranha no ar e quem acompanha Game of Thrones vai entender. O Cavaleiro dos Sete Reinos não só funcionou, como parece ter encontrado um caminho que a própria franquia tinha perdido.

Nada de batalhas gigantes a cada episódio. Nada de dezenas de núcleos brigando por atenção. Aqui, a HBO fez algo que parecia improvável: desacelerou e acertou em cheio.

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O torneio de Ashford

A primeira temporada adapta The Hedge Knight, mas reduzir isso a um torneio é simplificar demais. O que acontece em Ashford é um teste completo de quem Duncan realmente é, e isso aparece em cada decisão dele.

Dunk entra no torneio carregando um título que, na prática, ele ainda não entende. Ele não é um cavaleiro tradicional, não tem linhagem, não tem respaldo político. Só tem valores e isso, em Westeros, quase sempre é um problema.

O momento mais simbólico não é uma luta específica, é quando ele escolhe enfrentar um príncipe Targaryen mesmo sabendo que isso pode destruir sua vida. Isso não é heroísmo clássico, é teimosia moral. E isso conecta direto com o que fez Game of Thrones funcionar lá atrás.

Essa dinâmica é o coração da série

A HBO percebeu o erro do passado (e está corrigindo em tempo real). Depois do final controverso de Game of Thrones, a HBO ficou em uma posição delicada. A Casa do Dragão ajudou a recuperar parte da confiança, mas trouxe outro problema: escala demais, tempo de produção enorme.

E aí entra O Cavaleiro dos Sete Reinos como uma resposta quase cirúrgica. Renovar a série antes da estreia não foi só confiança, foi estratégia. A HBO sabia exatamente o que tinha em mãos: uma história menor, controlável, e com potencial de consistência.

O próprio Casey Bloys já tinha deixado claro que a ideia era um lançamento anual e isso não é discurso vazio. Com filmagens começando em dezembro e previsão de término em junho, o cronograma encaixa perfeitamente para 2027.

A Espada Juramentada muda o jogo

Se a primeira temporada é sobre identidade, a segunda, baseada em A Espada Juramentada, é sobre consequência. Sem entrar em spoiler, a história se passa anos depois e coloca Dunk e Egg no meio de um conflito aparentemente pequeno, mas que revela algo maior: o impacto das guerras passadas.

Aqui entra um detalhe importante: o cenário pós-rebeliões Blackfyre. Westeros ainda está se reconstruindo, e isso aparece na tensão entre casas menores. Não estamos falando de reis e dragões, estamos falando de senhores locais brigando por água, território e sobrevivência.

Esse tipo de conflito lembra muito o que Game of Thrones fazia de melhor nas primeiras temporadas: mostrar que o mundo não gira só em torno do Trono de Ferro. Às vezes, as histórias mais interessantes estão longe dele.

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O formato enxuto não é limitação, é vantagem

Se você olhar friamente, O Cavaleiro dos Sete Reinos parece menor:

6 episódios por temporada

Duração entre 30 e 42 minutos

Poucos personagens principais

Mas é exatamente isso que faz a série funcionar. Enquanto A Casa do Dragão precisa equilibrar múltiplos núcleos, efeitos visuais massivos e disputas políticas complexas, aqui a narrativa é focada. Cada cena tem função.

Existe vida além das três histórias

Hoje, existem três contos publicados de Dunk e Egg. Isso daria, em teoria, três temporadas.Mas ninguém está tratando isso como limite. O próprio George R. R. Martin já comentou diversas vezes que existem mais histórias planejadas para esses personagens. O problema é que elas ainda não foram escritas.

E aí entra a grande questão: a série vai esperar ou vai expandir? Se seguir o caminho de expansão, a HBO pode explorar períodos pouco mostrados de Westeros, especialmente entre as rebeliões Blackfyre e os eventos que levam ao reinado de Aerys II.

Isso abre espaço para algo que a franquia ainda não fez direito: construir história com consistência. Mas claro, isso também exige cuidado. A sombra do final de Game of Thrones ainda está ali.