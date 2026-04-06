Morre Alvin L, compositor de clássicos do rock, aos 67 anos

O compositor e músico Alvin L morreu no domingo (5/4), aos 67 anos, após sofrer um ataque cardíaco enquanto dormia. O velório e a cremação estão previstos para esta segunda-feira (6/4), no Rio de Janeiro, cidade onde foi registrado.

Nascido em Salvador, em 1º de abril de 1959, com o nome de Arnaldo José Lima Santos, Alvin L construiu uma trajetória marcada pela versatilidade e pela presença constante na cena musical brasileira desde os anos 1970.

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A carreira começou ainda na juventude, com a banda punk Vândalos. Nos anos 1980, integrou o grupo de new wave Rapazes de Vida Fácil, acompanhando as transformações do cenário musical da época. Já na década seguinte, participou do projeto Sex Beatles.

Embora tenha passado por diferentes formações, foi como compositor que alcançou maior projeção. Seu nome ficou associado a sucessos da cantora Marina Lima, como “Eu Não Sei Dançar”, e também à banda Capital Inicial, para a qual escreveu hits como “Natasha” e “Tudo Que Vai”, em parceria com Dinho Ouro Preto e Dado Villa-Lobos.

Ao longo da carreira, também colaborou com artistas como Sandy & Junior, Ana Carolina e Leila Pinheiro, consolidando sua atuação nos bastidores como um dos nomes influentes da composição nacional.

Repercussão

A morte do compositor gerou comoção entre parceiros e amigos. Em uma publicação nas redes sociais, Marina Lima escreveu: “Que pessoa incrível. Único. Era um dos nossos. Daqueles que não existem mais.”

Já Dinho Ouro Preto, vocalista do Capital Inicial, declarou: “Tenho dificuldade em encontrar as palavras certas para um momento como esse. Poucas vezes na minha vida senti tamanha melancolia.”

Nos stories, Leila Pinheiro também prestou homenagem: “Alvin amado, você é pra sempre. Ainda não acredito na sua partida. Descansa em paz!”

O músico Leoni destacou a dimensão da perda ao afirmar: “Alvin, amigo querido, parceiro genial, ser humano inesquecível, como é estranho saber que o mundo vai continuar em sua loucura e estupidez sem o contraponto das suas frases brilhantes, seu afeto inesgotável, sua paixão pela música.”