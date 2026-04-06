Após semana de polêmicas, Zé Felipe manda recado fofo para Virginia

A influenciadora completou 27 anos em meio a uma fase de mudanças na vida pessoal - (crédito: Observatorio dos Famosos)





O aniversário de Virginia Fonseca, celebrado nesta segunda-feira (6), movimentou as redes sociais e reuniu declarações públicas que chamaram atenção dos fãs. A influenciadora completou 27 anos em meio a uma fase de mudanças na vida pessoal e recebeu mensagens tanto do atual namorado, Vini Jr., quanto do ex-marido, Zé Felipe, evidenciando uma convivência cordial entre eles.

Pelos stories do Instagram, Zé Felipe fez questão de homenagear a mãe de seus filhos, publicando uma imagem ao lado de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo. Na mensagem, ele escreveu: Vi, que Deus te abençoe saúde, prosperidade, sabedoria e tudo de melhor. Conte sempre comigo parabéns. O gesto reforçou o respeito entre os dois, mesmo após o fim do relacionamento.

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A comemoração aconteceu em clima intimista na casa de Vini Jr., em Madri, na Espanha. Mais reservado, o jogador abriu uma exceção para se declarar publicamente. Em sua homenagem, ele iniciou com Feliz aniversário, meu amor e seguiu destacando: Que seja um dia lindo e abençoado. Você merece as melhores coisas deste mundo. Em outro trecho, completou: Muito obrigado pela companhia, pelos momentos e pelas risadas. Como é bom te ter por perto, exaltando a importância da influenciadora em sua vida.

Bastidores da festa e recente polêmica

Apesar do clima de celebração, Virginia também compartilhou um momento sincero com os seguidores ao mostrar cansaço durante a festa. Gente, eu estou com uma cara de acabada, olha isso aqui, disse, explicando em seguida: Eu estou com um sono surreal… aqui a cara parece que passou 300 caminhões em cima. Nos últimos dias, ela e Zé Felipe também estiveram no centro de uma polêmica após o cantor afirmar que não queria os filhos acompanhando a influenciadora em viagens, priorizando a rotina das crianças. Mesmo assim, o aniversário mostrou que, apesar das divergências, o respeito entre eles permanece.