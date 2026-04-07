Game of Thrones: Dragonfire é anunciado; veja trailer do jogo

O jogo trará como personagem Rhaenyra Targaryen - (crédito: Observatorio do Cinema)

A Warner Bros. Games e a HBO anunciaram Game of Thrones: Dragonfire, novo jogo gratuito para celular inspirado em A Casa do Dragão.

Desenvolvido pela Warner Bros. Games Boston, o título será um jogo de estratégia com foco em batalhas táticas, expansão de território e uso de dragões para dominar Westeros.

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A proposta é colocar o jogador no papel de um descendente valiriano responsável por criar, treinar e montar dragões, enquanto disputa poder nos Sete Reinos.

O jogo também trará personagens conhecidos da série, incluindo Rhaenyra Targaryen, além de figuras originais criadas para a experiência.

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Ainda sem data de lançamento confirmada, o jogo está sendo promovido junto à 3ª temporada de A Casa do Dragão, que estreia em junho.

O pré-registro para Game of Thrones: Dragonfire já está disponível na App Store, Google Play e no site oficial.

Assista ao trailer:

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