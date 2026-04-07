Instinto Selvagem pode ganhar reboot com Emerald Fennell

A franquia ganhou uma sequência em 2006, que fracassou nas bilheterias - (crédito: Observatorio do Cinema)

O clássico Instinto Selvagem pode ganhar um reboot. A diretora Emerald Fennell (O Morro dos Ventos Uivantes, Saltburn) está em negociações para comandar o novo projeto.

A informação foi revelada pelo roteirista Joe Eszterhas, responsável pelo filme original, em entrevista ao The Guardian. Segundo ele, a escolha da diretora faz sentido pelo estilo de seus trabalhos recentes.

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Os produtores estão negociando com uma diretora muito interessante, uma britânica, Emerald Fennell, que fez Bela Vingança e O Morro dos Ventos Uivantes. A sensibilidade dela é exatamente a certa. Ela é alguém que não tem medo de controvérsia e sexualidade. Então estou empolgado com isso. Espero que dê certo.

Tudo sobre Instinto Selvagem

Lançado em 1992, Instinto Selvagem foi um sucesso de bilheteria e se tornou um clássico cult, apesar das críticas mistas na época. O filme também impulsionou a carreira de Sharon Stone.

A franquia ganhou uma sequência em 2006, que fracassou nas bilheterias. Ainda assim, a Amazon MGM Studios teria adquirido os direitos para um novo reboot.

Apesar disso, Sharon Stone já indicou que não pretende retornar. Em entrevista, a atriz foi direta ao comentar a possibilidade de um novo filme.

Não vai ter um reboot de Instinto Selvagem. Odeio te dizer isso, mas Joe Eszterhas não conseguiria nem se virar escrevendo.

Instinto Selvagem está disponível na Claro TV+.

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