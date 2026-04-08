Projeto promove oficinas gratuitas de percussão popular brasileira no DF

De 14 de abril até 7 de maio, o DF receberá o projeto Cerrado Percussivo, um ciclo de oficinas gratuitas de percussão popular brasileira. O Espaço Cultural Renato Russo sediará as sete oficinas que, conduzidas por mestres e referências na cena cultural do quadradinho, buscam compartilhar ritmos, técnicas e saberes que compõem a diversidade musical brasileira.

As oficinas são: Coco, com Mestra Martinha do Coco; Maracatu, com Lirys Catharina; Pagodão Baiano, com André Costa; Samba-Enredo, com Mestre Anderson; Choro, com Valério Xavier; Ritmos do Oeste Africano, com Nãnan Matos; e Axé, com Célin du Batuk.

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Ao todo, serão oferecidas sete oficinas temáticas, cada uma com três encontros de duas horas, conduzidas por artistas convidados. As atividades são abertas a pessoas a partir de 13 anos e não é necessário ter experiência prévia em música. Os participantes poderão levar seus próprios instrumentos, e também serão disponibilizados instrumentos para uso durante os encontros.

O projeto teve grande procura e as inscrições esgotaram em menos de uma hora. Diante da demanda o número de vagas por oficina aumentou de 20 para 30 participantes, o que reforça o compromisso do projeto com a democratização do acesso e a inclusão do maior número possível de pessoas. A equipe já planeja as futuras edições para atender ao público interessado.

Idealizado por Lucas Barbosa, diretor e coordenador do Cerrado Percussivo, e por Igor Machado, da Machado Produção Cultural, responsável pela elaboração, captação e produção executiva do projeto, o Cerrado Percussivo nasce da mistura de ritmos, saberes e movimentos que constroem a cena cultural da cidade. Além de promover a formação musical, o projeto busca valorizar a transmissão de saberes tradicionais e incentivar a troca entre artistas e comunidade, ampliando o acesso à cultura e à prática da percussão.

Comprometido com a acessibilidade, o Cerrado Percussivo contará com intérprete em todas as oficinas, além de garantir cota de vagas destinadas a pessoas com deficiência (PCDs), ampliando o acesso e promovendo um ambiente inclusivo para todos os participantes. E o Espaço Cultural Renato Russo conta com banheiros adaptados, rampas de acesso e sinalização tátil, garantindo a mobilidade e a autonomia de pessoas com deficiência física ou mobilidade reduzida.

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O Cerrado Percussivo tem recursos do Fundo de Apoio à Cultura (FAC), da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Distrito Federal, garantindo a democratização da cultura popular, com atividades gratuitas e acessíveis.

Serviço



Cerrado Percussivo — ciclo de oficinas de percussão

De 14 de abril a 7 de maio, no Espaço Cultural Renato Russo (508 Sul). Oficinas gratuitas mediante inscrição prévia. Não indicado para menores de 13 anos.





Programação

14, 15 e 16 de abril

17h30 às 19h30 — Maracatu, com Lirys Catharina

20h às 22h — Pagodão Baiano, com André Costa

22, 23 e 24 de abril

20h às 22h — Samba-Enredo, com Mestre Anderson

28, 29 e 30 de abril

17h30 às 19h30 — Choro, com Valério Xavier

20h às 22h — Coco, com Martinha do Coco

5, 6 e 7 de maio

17h30 às 19h30 — Ritmos do Oeste Africano, com Nãnan Matos

20h às 22h — Axé, com Célin du Batuk