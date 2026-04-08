Ana Frango Elétrico aposta em show solo e promete surpreender Brasília

"Acho tudo que já fiz medíocre perto do que posso fazer hoje, quero fazer e aprender", diz Ana Frango Elétrico - (crédito: Pietro Leonardi )

“Eu me adapto a cada show, a cada palco, a cada público”, é como Ana Frango Elétrico define sua performance em diferentes ambientes, em entrevista ao Correio. Nesta quinta-feira (9/4), a 27ª edição do Night Lab do SESI Lab convida o público a mergulhar na alimentação como linguagem, cultura e ciência. Ana Frango Elétrico é a atração musical da noite, que conta ainda com uma conversa inspiradora com a chef Bel Coelho e a nutricionista e pesquisadora Bruna Crioula, além de oficinas científicas e ativações especiais.

Em um evento híbrido como o Night Lab, Ana se apresenta solo e busca promover uma experiência musical sem diluir sua identidade artística. “Faz muito tempo que não me apresento assim, onde tudo começou, uma nudez profunda”, comenta. “Se eu conseguir atenção/conexão com o público e, ao mesmo tempo, com que quem esteja conectado com o som relaxe com os barulhos inevitáveis dos transeuntes ao seu redor e ouse considerar esses barulhos musicais e interessantes no contexto do show, vou ter mantido minha identidade artística.”

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Mesmo com duas apresentações já realizadas em Brasília, Ana sente que ainda não alcançou um grande show na capital. “Toquei uma vez em duo, e a primeira e única vez com banda era o primeiro show do festival, as pessoas chegavam nos meios das músicas e tive problemas técnicos com o amplificador da guitarra até a metade do show”, lembra. “E esse vai ser o solo. Confesso que o meu desejo é voltar com banda e entregar de uma vez por todas um bom show nessa cidade que curto muito.”

Memória e alimentação ditam o tema da noite, e Ana admite atravessamentos inconscientes em seu trabalho. Mesmo assim, a ideia do processo criativo é soberana. “Primeiro me vem uma ideia, um nome, um conceito. Gosto hoje em dia de terminar as músicas já tendo assunto, símbolos e signos. Não que essas ideias venham de forma caótica, mas tenho meus métodos mesmo que com alguma desordem”, narra.

Ana não enxerga sua estética longe do senso comum, mas suas decisões são conscientes e baseadas nos simbolismos da arte. “Estudei pintura e tenho grandes interesses e pesquisas fora do meu nome com Ana Frango Elétrico, fora da música.” A tensão entre ser compreendido e continuar experimental é resumida: “Gostaria de experimentar o resto da minha vida artística. Não gosto de ficar seguindo receitas que eu mesmo criei. Quero ter uma carreira longa, que eu mesma me surpreenda e aprenda a cada trabalho. O que as pessoas vão compreender e quando, não tenho como prever. Sei que quero pensar e não só reproduzir.”

Em uma caminhada artística notória, Ana ainda se inquieta profissionalmente com tudo. “Acho tudo que já fiz medíocre perto do que posso fazer hoje, quero fazer e aprender. Melhorar muito e botar as ideias para fora do papel e me permitir ter ideias mais abissais dentro das minhas próprias pesquisas”, argumenta.

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O espetáculo Ana Frango Elétrico de Bolso, marcado para às 22h no Hall de entrada do Sesi Lab, conta com os ingressos online esgotados. No entanto, a organização liberará um lote extra vendido presencialmente no local a partir das 17h.

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