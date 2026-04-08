Casal Loquinha de "Três Graças" chega com profundidade ao formato vertical

Com 25 episódios curtos no formato vertical, a TV Globo lançou, nessa segunda-feira (6/4), Loquinha, spin-off que acompanha o cotidiano e os desafios do casal Lorena (Alanis Guillen) e Juquinha (Gabriela Medvedovsky), sucesso da novela Três Graças. A produção estreou nos perfis da emissora no TikTok, Instagram, Facebook, X e YouTube.

A trama mergulha no universo emocional das protagonistas ao retratar uma relação que se fortalece entre interferências externas, ciúmes e disputas afetivas. Para atrapalhar o romance, Lucélia (Daphne Bozaski) age a mando de Ferette (Murilo Benício), com ajuda de Macedo (Rodrigo García). A chegada de Teca (Ingrid Gaigher), ex-namorada de Juquinha, promete balançar ainda mais a história.

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Em comunicado à imprensa, a autora, Marcia Prates, destacou que escrever uma novelinha vertical foi desafiador. “É algo muito novo, a ideia de um spin-off ainda com a trama no ar, com as características que esse formato pede: dramalhão e muitos ganchos”, disse.

O diretor artístico, Luiz Henrique Rios, destacou o entusiasmo com as possibilidades do microdrama: “Esse tipo de consumo vertical em celular faz com que o público tenha essa relação de tempo e intensidade”.

Alanis Guillen, intérprete de Lorena, acredita que o público vai se conectar ainda mais com o casal. “É uma história que nasce do afeto e do respeito e, por isso, toca tantas pessoas”, afirmou.

Gabriela Medvedovsky (Juquinha) comentou o desafio de gravar as duas produções em paralelo: “Precisamos ficar muito atentos, foi quase como gravar duas temporadas de uma mesma série”.

Já Ingrid Gaigher, que entrou no projeto para viver Teca, uma ex de Juquinha, adiantou: “Ela ainda gosta da ex e, com certeza, vai ser incansável para que tenha uma segunda chance”.

Apesar de compartilhar personagens, a novela vertical não interfere no enredo de Três Graças, obra das 21h assinada por Aguinaldo Silva, Virgílio Silva e Zé Dassilva. Uma das colaboradoras do trio de autores na trama original, Marcia Prates explica: “São histórias paralelas que aprofundam a história do casal Loquinha. São produtos independentes”. E completou: “Todos os elementos do folhetim que o público gosta estão presentes”.

Todos os 25 episódios estão disponíveis nas redes sociais da TV Globo.