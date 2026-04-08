BBB 26: Globo atualiza estado de saúde de Leandro Boneco após atendimento médico

O participante procurou o confessionário logo pela manhã após relatar um mal-estar - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Um momento de tensão tomou conta do público do BBB26 nesta quarta-feira (8), após o desaparecimento repentino de Leandro Boneco das câmeras do reality. O participante procurou o confessionário logo pela manhã após relatar um mal-estar e, desde então, não retornou à casa, levantando especulações nas redes sociais sobre uma possível desistência do jogo.

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A situação levou a imprensa a buscar esclarecimentos junto à emissora. Em resposta à coluna de Fábia Oliveira, a TV Globo confirmou que o brother precisou deixar o confinamento para realizar exames médicos. Depois de ter sido atendido pela equipe médica do programa na casa, o participante Leandro foi encaminhado para realização de exames, informou a emissora, destacando que o atendimento inicial ocorreu ainda dentro da casa.

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Procedimento padrão e incerteza no jogo

A comunicação oficial também reforçou que esse tipo de suporte faz parte da rotina do programa. Lembramos que o atendimento médico faz parte de um procedimento padrão do reality e está disponível para todos os participantes sempre que necessário, explicou a equipe. Dentro da casa, os confinados foram tranquilizados pela produção, que comunicou: Atenção todos. Para ciência de todos, o Leandro está em atendimento médico. Ele está bem. Apesar disso, até o momento, o retorno do participante ao jogo segue indefinido.

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Do lado de fora, a equipe de Leandro Boneco usou as redes sociais para afastar rumores de desistência. Boneco NÃO tentou desistir do programa. Ele teve um mal-estar e, neste momento, está recebendo atendimento médico, afirmaram. O episódio relembrou outro momento delicado desta edição, quando o ator Henri Castelli passou mal durante uma prova, sofreu desmaios e acabou deixando o programa para cuidar da saúde, após novos episódios mesmo depois de retornar.