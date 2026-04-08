Globo engaveta novela curta de Walcyr Carrasco





A Globo decidiu suspender os investimentos no formato de novelas curtas inspirado nos doramas japoneses e, com isso, retirou da lista de prioridades um projeto de Walcyr Carrasco que seria desenvolvido pela ex-Record Cristiane Fridman, com autonomia na condução da trama.

Batizado de Vidas Paralelas, o folhetim vinha sendo tratado como uma aposta da emissora para renovar sua dramaturgia. A produção teria 40 capítulos e já estava em andamento, mas acabou engavetada sem previsão de retomada. Nos bastidores, comenta-se que os planos para esse tipo de produto foram interrompidos por tempo indeterminado.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O projeto de Carrasco seguia um modelo mais enxuto, com menos episódios do que uma novela tradicional, mas ainda preservando a linguagem da TV aberta. André Luiz Frambach e Giullia Buscacio já estavam confirmados como protagonistas.

Com a paralisação, o diretor Adriano Melo, que comandaria a obra, foi deslocado para outra frente e assumiu a produção vertical Herdeira Por Direito Milionária Por Vingança. As informações são do colunista Flávio Ricco, do portal Leo Dias.

A decisão representa uma mudança de rumo em relação ao plano que vinha sendo desenhado nos últimos meses. A ideia era lançar inicialmente no Globoplay e, depois, abrir uma nova faixa na TV com novelas curtas, de cerca de 60 capítulos e duração máxima de meia hora, feitas com elenco reduzido, poucos cenários e menos tramas paralelas.

Internamente, esse modelo chegou a ser chamado de ‘dorama brasileiro’, numa tentativa de se aproximar do consumo rápido que cresce no streaming. A proposta nasceu no Globoplay, especialmente após o sucesso de Todas as Flores (2022), e evoluiu para a possibilidade de ocupar o horário das 17h30 na TV, faixa que hoje pertence ao Vale a Pena Ver de Novo e que por anos foi de Malhação (1995-2020).

Foi nesse contexto que Walcyr Carrasco entrou como peça central da estratégia, desenvolvendo uma história de amor com poucos personagens e narrativa direta. A escolha dele era vista como um teste para medir a aceitação do público e avaliar se a Globo conseguiria consolidar uma nova linha de novelas entre o streaming e a TV aberta.

Mesmo com o engavetamento de Vidas Paralelas, Carrasco segue com forte presença na emissora: participou da construção de Êta Mundo Melhor! (2025), continuação de Êta Mundo Bom!, e também escreve Quem Ama Cuida, próxima novela das nove que substituirá Três Graças.