Celso Freitas explica afastamento inesperado do SBT News

Celso Freitas surpreendeu a equipe do SBT News ao se afastar de forma repentina do comando do principal telejornal da emissora, na véspera do último feriado. Desde então fora do ar, o jornalista, de 72 anos, revelou ao Notícias da TV que precisou passar por uma cirurgia de emergência em razão de uma apendicite.

Na quinta-feira (2), em cima da hora, Celso Freitas comunicou à emissora que seria necessário se ausentar. A decisão inesperada mobilizou a redação e obrigou mudanças rápidas na escala do Jornal do SBT News.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Embaixada da França promove mostra de filmes infantis com entrada franca



Durante o período, Marco Pagetti assumiu interinamente a bancada, enquanto o canal não ofereceu explicações oficiais ao público sobre o desaparecimento do âncora. A ausência gerou comentários nas redes sociais, com internautas questionando o sumiço do veterano.

Em entrevista, Celso Freitas esclareceu: Fui surpreendido por uma apendicite. Fiz uma cirurgia e já estou de volta amanhã. O jornalista reforçou que o afastamento foi pontual e sem maiores complicações. O retorno dele está previsto para esta quinta-feira (9).

A volta do jornalista ajuda a conter a apreensão em torno de um dos principais nomes do projeto jornalístico do SBT News, lançado em dezembro passado como aposta do Grupo Silvio Santos no modelo de notícias 24 horas.

Contratado em novembro de 2025, após mais de duas décadas na Record, Celso Freitas foi anunciado como um dos pilares da programação, responsável por ancorar o horário nobre. No telejornal, ele divide a apresentação com Marina Demori, trazendo as principais notícias nacionais e internacionais, com foco em política, economia, relações exteriores, inovação e saúde, sempre com análise e contextualização.

Após a publicação da reportagem, a assessoria do SBT News confirmou a licença médica do apresentador e informou que a emissora aguardava seu retorno entre quarta (8) e quinta-feira.