



As conversas entre Band e Luciana Gimenez estão perto de um desfecho positivo após terem sido interrompidas em março. Em reunião recente com a emissora, a apresentadora aceitou a proposta para comandar um programa por temporada nas noites de quarta-feira.

Agora, restam apenas ajustes relacionados a datas e valores para que o contrato seja assinado e o anúncio oficial aconteça. Nos bastidores, a avaliação é de que tudo já está bem encaminhado. A ideia da Band é que Luciana lidere um formato fechado, com número limitado de episódios, diferente das atrações de auditório que ela apresentou anteriormente.

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Segundo a coluna Outro Canal, a proposta se encaixa no que Luciana Gimenez busca para sua vida daqui em diante: uma rotina menos intensa na televisão.

A expectativa da Band é avançar e oficializar a contratação ainda neste mês. Caso não haja mudanças, Luciana ocupará espaço na faixa nobre da emissora após a Copa do Mundo, em julho.

Luciana Gimenez deixou a RedeTV! depois que seu contrato, válido até 2027, foi rescindido pela emissora de Amilcare Dallevo Jr. como parte de uma estratégia de redução de custos. Na casa, além do Superpop, ela comandou projetos como Mega Senha e Luciana By Night.

O SBT também chegou a sondar a apresentadora para assumir as noites de sábado, mas ela recusou. Com isso, a emissora decidiu preencher o horário com uma nova versão do Viva a Noite, apresentada por Luís Ricardo.

O texto Luciana Gimenez fecha acordo e prepara estreia na Band foi publicado primeiro no Observatório da TV.