Morre Afrika Bambaataa, pioneiro do hip-hop e criador do 'Planet Rock'

Morreu, na madrugada desta quinta-feira (9/4), o músico Afrika Bambaataa, aos 67 anos. O rapper e DJ é considerado como o pioneiro do gênero musical hip-hop. Ajudou a dar corpo ao estilo por meio da música Planet Rock. De acordo com o portal norte-americano TMZ, Bambaataa morreu por complicações causadas por um câncer.

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Bambaataa nasceu no bairro do Bronx, em Nova York, nos Estados Unidos. Ainda jovem, ingressou na gangue Black Spades. Lá, subiu ao posto mais alto, chamado de warlord, ou "líder de guerra", em tradução livre para o português.

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Durante os anos 1970, organizou festas onde o hip hop começava a ganhar espaço. Os eventos ganharam grande relevância nas ruas da região sul do Bronx.

Em 1982, veio o lançamento de Planet Rock. Logo, a faixa foi destaque ao alcançar a 4ª posição nas paradas de R&B dos EUA. A música foi lançada com um sample de Trans-Europe Express, do Kraftwerk. Assim, criou um electro-funk com caractéristicas futuristas.

Dessa forma, serviu como influência para os gêneros techno, house e EDM, além de marcar a fusão do hip-hop com a música eletrônica. Influenciou, também, o funk carioca, no Brasil. Serviu como base para os melôs cariocas durante os anos 1980 e 1990.

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O TMZ também informou que Bambaataa, nos últimos dias de vida, enfrentou problemas judiciais por ter sido acusado de abuso sexual por vários homens. Os crimes teriam sido cometidos durante os anos 1980 e 1990. Em 2025, o músico chegou a precisar pagar uma quantia de dinheiro resultante de acordo firmado com um dos acusadores. A possível vítima alegou ter sido envolvida em um esquema de tráfico sexual.