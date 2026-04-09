Gypsy Jazz Club faz show gratuito no CTJ Hall nesta sexta-feira (10/4)

O grupo brasiliense Gypsy Jazz Club apresenta o concerto Manouche Brasileiro nesta sexta-feira (10/4), no CTJ Hall, às 19h. A entrada é gratuita e o show também será transmitido ao vivo pelo canal da Casa Thomas Jefferson no Youtube.
Formada por Victor Angeleas (violão tenor e bandolim), Eduardo Souza (violão gypsy), Pedro Vasconcellos (cavaquinho) e Igor Diniz (contrabaixo acústico), a banda apresenta clássicos do jazz e releituras de músicas brasileiras, adotando o estilo do jazz manouche. Django Reinhardt, Tony Murena, Pixinguinha, Ary Barroso, Sivuca e Paulinho da Viola estão entre os homenageados.
Gypsy Jazz Club tem como proposta principal a fusão entre o jazz tradicional e a música brasileira, misturando instrumentos tradicionais do gênero com o bandolim, violão tenor e cavaquinho. O grupo acumula três álbuns na carreira: Menestrel, lançado em 2018; Brasília Live Sessions, de 2022; e, mais recentemente, Outros rolês, divulgado no ano passado.
