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Solange Couto fala sobre arrependimento pós BBB 26

Atriz comenta rejeição no reality e cita ausência de suporte psicológico da emissora

Solange Couto fala sobre arrependimento pós BBB 26 - (crédito: Observatorio da TV)
Solange Couto fala sobre arrependimento pós BBB 26 - (crédito: Observatorio da TV)

A atriz Solange Couto, que deixou o BBB 26 com o maior índice de rejeição da temporada, 94% dos votos, declarou que não voltaria a participar do reality e revelou não ter recebido apoio da Globo fora da casa.

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A declaração aconteceu durante entrevista ao Portal Leo Dias, momento quando a ex-sister também falou sobre arrependimento de ter participado do programa.

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Segundo Solange, ela não foi chamada para integrar nenhuma novela no momento. O elenco da próxima trama das 21h, que substituirá Três Graças, já estaria definido. A atriz contou que chegou a conversar com a direção da emissora, mas ainda não tem novos projetos confirmados.

Questionada sobre arrependimento em relação à sua entrada no BBB 26, ela respondeu de forma ambígua: "Mais ou menos". Ela explicou que perdeu tempo que poderia ter dedicado à família e ao trabalho.

Ao falar sobre acolhimento da Globo para participantes eliminados com rejeição, foi direta: "A mim, não". Solange disse que, durante o confinamento, nunca foi chamada para conversar com a psicóloga do reality.

O texto Sem acolhimento da Globo, Solange Couto fala sobre arrependimento pós BBB 26 foi publicado primeiro no Observatório da TV.

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Observatorio da TV

    Por Observatorio da TV
    postado em 09/04/2026 21:32
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