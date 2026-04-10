O Drama: Emma e Charlie ficam juntos? Diretor explica final do filme - (crédito: Observatorio do Cinema)

O diretor Kristoffer Borgli comentou o desfecho ambíguo de O Drama e o que pode acontecer com o casal principal após os eventos do filme. O longa, estrelado por Robert Pattinson e Zendaya, acompanha um relacionamento abalado por uma revelação feita antes do casamento.

Em entrevista ao Popcorn Podcast, Borgli explicou sua visão sobre o final aberto do filme, que mostra os personagens tentando recomeçar: "No fundo, eu sou um romântico. Eu tenho esperança. Me sinto bem sobre o futuro deles. Mas quem sabe."

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O diretor também destacou o caráter pessoal da história. "Esta é uma história muito pessoal. Não olha para o nível social de decidir onde estão seus limites, onde está o limite do amor incondicional. O filme explora mais o seu limite pessoal e os limites de quão honesto e imperfeito você pode ser na sua vida mais privada. Publicamente é uma discussão muito diferente. É algo grande demais para mim." completou.

O filme encerra sem uma resposta definitiva, mas sugere que os personagens ainda têm sentimentos um pelo outro, deixando em aberto o rumo da relação.

Tudo sobre O Drama

O longa acompanha um casal, formado por Zendaya e Robert Pattinson, prestes a se casar, até que revelações do passado colocam o relacionamento em risco. Além de Zendaya e Pattinson, o filme também conta com Alana Haim, Mamoudou Athie e Hailey Gates no elenco.

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A direção ficou a cargo de Kristoffer Borgli – este será o segundo filme do diretor para a produtora após o sucesso de O Homem dos Sonhos. Além de dirigir, Borgli também escreveu o longa, produzido por Ari Aster (Hereditário, Midsommar).

O Drama está em cartaz nos cinemas brasileiros.

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