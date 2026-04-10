Espaço Cultural Renato Russo recebe mostra sobre diversidade

A Mostra Cultural Mães pela Diversidade vai ocupar o Espaço Cultural Renato Russo a partir desta sexta-feira (10/4) até domingo, com rodas de conversa, oficinas e shows. Realizado pela ONG Mães pela Diversidade e pelo coletivo Distrito Drag, o projeto promove um encontro para pessoas LGBTQIA+, seus parentes e demais interessados. A entrada é gratuita.

Com apoio do Ministério da Cultura, a iniciativa oferece palestras sobre a psicologia na diversidade, os direitos humanos e o acolhimento familiar e social, além de shows, performances e quatro oficinas de formação artística para o público, ministradas por pessoas da comunidade LGBTQIA+. A participação das oficinas será por ordem de chegada.

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A programação começa no dia 10, a partir das 14h, com as palestras A clínica psi para e na diversidade, com Sofia Fávero e Ernesto Nunes, e Direitos humanos e a população LGBTQIA, com Luciane Mendes e Rudá Alves. Às 18h30, acontece a abertura oficial da mostra e o dia termina com show de Ànna Moura, às 19h30.

Já no dia 11, o dia começa com as oficinas Impressão artesanal em tecido, com Nina Monteiro e Nomear-se: ficções e narrativas de vida, com Ernesto Nunes. Às 16h, ficará disponível ao público a feira Mercado 44, com DJ Lis. O dia termina com a performance de Maria Leo Araruna e música de Mickael Pederiva e Eletrolésbicas.

No dia 12 haverá as últimas oficinas: Escrita como prótese — o corpo não é só a carne, com Maria Léo Araruna, e Oficina de fanzine, com Raphael Caetano. O festival encerra às 20h, com a apresentação da musicista Luana Flores. “Pela primeira vez incluímos a formação de plateia com a realização de apresentações musicais e teatrais de artistas da comunidade LGBTQIA+, inclusive de artistas e grupos formados por filhes da nossa coordenação do DF”, destaca a coordenadora do evento, Mônica Monteiro.

Serviço

Mostra Cultural Mães Pela Diversidade

No Espaço Cultural Renato Russo (508 Sul), de 10 a 12 de abril, a partir das 14h. Entrada gratuita. Classificação indicativa livre.