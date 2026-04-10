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Marisa Monte e Caetano Veloso são atrações do Na Praia 2026; veja line-up

João Gomes, Thiaguinho e Titãs também compõem a line-up do evento. O festival começa no dia 13 de junho

Caetano Veloso é um dos nomes confirmados para o festival - (crédito: Shake It)
Caetano Veloso é um dos nomes confirmados para o festival - (crédito: Shake It)

Forró, sertanejo, rock e rap. A 10ª edição do Na Praia Festival veio para celebrar os mais diversos gêneros espalhados pelo país. Em uma line-up com grandes nomes, o evento mais praiano da capital tem como tema o Brasil e chega junto da Copa do Mundo, no dia 13 de junho. Marisa Monte, Caetano Veloso e João Gomes são alguns dos artistas que se apresentarão ao longo da temporada de 2026.

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Nattan, Thiaguinho, Wesley Safadão, Cabaré, Xand Avião e Belo também fazem parte do line-up, ao lado de artistas como Veigh, Matheus & Kauan, Léo Santana, Simone Mendes, Titãs, Péricles, Luísa Sonza e Emicida convida Mano Brown. A programação completa do festival está disponível no Instagram oficial do evento

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A novidade é que, agora, os shows não contarão mais com areia. No entanto, o tradicional clima intimista do festival, com pôr do sol às margens do Lago Paranoá, está de volta. A pré-venda começa na segunda-feira (13), enquanto as vendas gerais abrem para o público na terça-feira (14).

Serviço

Na Praia Festival 2026

De 13 de junho a 19 setembro, no Na Praia Parque (Setor de Clubes Sul, trecho 2, entre a Agepol e o Centrejufe)

Ingressos poderão ser adquiridos pelo site oficial ou aplicativo da R2 a partir dos dias 13 e 14 de abril.

Saiba Mais

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Eduardo Fernandes

Repórter Jr

Jornalista formado pela Universidade Paulista, estou no Correio Braziliense há dois anos. Antes, na Editoria de Cidades, agora, como Repórter da Revista do Correio.

Isabela Berrogain

Repórter

Apaixonada pelo mundo cultural, jornalista com foco na cobertura de música, televisão, streaming e gastronomia. Graduada pela Universidade de Brasília (UnB).

Por Eduardo Fernandes e Isabela Berrogain
postado em 10/04/2026 20:10
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