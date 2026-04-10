Marisa Monte e Caetano Veloso são atrações do Na Praia 2026; veja line-up

Caetano Veloso é um dos nomes confirmados para o festival - (crédito: Shake It)

Forró, sertanejo, rock e rap. A 10ª edição do Na Praia Festival veio para celebrar os mais diversos gêneros espalhados pelo país. Em uma line-up com grandes nomes, o evento mais praiano da capital tem como tema o Brasil e chega junto da Copa do Mundo, no dia 13 de junho. Marisa Monte, Caetano Veloso e João Gomes são alguns dos artistas que se apresentarão ao longo da temporada de 2026.

Nattan, Thiaguinho, Wesley Safadão, Cabaré, Xand Avião e Belo também fazem parte do line-up, ao lado de artistas como Veigh, Matheus & Kauan, Léo Santana, Simone Mendes, Titãs, Péricles, Luísa Sonza e Emicida convida Mano Brown. A programação completa do festival está disponível no Instagram oficial do evento.

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A novidade é que, agora, os shows não contarão mais com areia. No entanto, o tradicional clima intimista do festival, com pôr do sol às margens do Lago Paranoá, está de volta. A pré-venda começa na segunda-feira (13), enquanto as vendas gerais abrem para o público na terça-feira (14).

Serviço



Na Praia Festival 2026



De 13 de junho a 19 setembro, no Na Praia Parque (Setor de Clubes Sul, trecho 2, entre a Agepol e o Centrejufe)

Ingressos poderão ser adquiridos pelo site oficial ou aplicativo da R2 a partir dos dias 13 e 14 de abril.