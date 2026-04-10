Maiara e Maraisa discutem durante entrevista e cena viraliza

Nas redes sociais, internautas dividiram opiniões sobre o comportamento das artistas. Alguns consideraram a atitude de Maiara desrespeitosa, enquanto outros apontaram exagero na reação de Maraisa - (crédito: Reprodução/Redes Sociais )

Um momento protagonizado pela dupla Maiara e Maraisa viralizou nas redes sociais nesta semana. Durante participação das irmãs em um podcast, Maraisa demonstrou irritação com a postura de Maiara, que folheava um livro enquanto ocorria a entrevista, gerando um desentendimento entre as duas.

Na ocasião, Maraisa chega a interromper a conversa ao tentar tirar o objeto das mãos da irmã. “Ela já está me incomodando, ela está lendo durante a entrevista. Não, sinceramente, cara… Eu não entendo como ela consegue dar uma entrevista e ler ao mesmo tempo”, disparou.

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a maraisa não aguenta mais a maiara lendo durante a entrevista kkkkkkkk pic.twitter.com/1Nh8JUbGU3 — livi ? (@liviacariocxx) March 31, 2026

Nas redes sociais, internautas dividiram opiniões sobre o comportamento das artistas. Alguns consideraram a atitude de Maiara desrespeitosa, enquanto outros apontaram exagero na reação de Maraisa. “Foi assim que começou o fim de Simone e Simaria”, comparou um usuário, em referência a outra dupla sertaneja que enfrentou desentendimentos públicos. “Tem momento para tudo”, comentou outro.