Prêmio Oceanos "fortalece a ideia de uma língua comum", afirma diretora

Única premiação de língua portuguesa aberta para todos os países, Oceanos encerra inscrições de 2026 com aumento de livros internacionais - (crédito: Reprodução/Internet)

Desde 2017, quando passou a aceitar obras escritas em diferentes países de língua portuguesa, o Prêmio Oceanos mantém número crescente de inscrições internacionais. A fatia que esses livros representam atingiu o maior resultado na edição deste ano. Foram 619, do total de 3.086 submetidos ao concurso literário. Os vencedores nas duas categorias, prosa e poesia, serão anunciados em novembro.

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“A política do Oceanos ignora as fronteiras nacionais e fortalece a ideia de uma língua comum, como evidencia a participação massiva de Angola, Moçambique, Portugal e Brasil nesta edição”, diz a diretora geral do prêmio, Selma Caetano. Entre os destaques de 2026 está Moçambique, que tem 71 autores inscritos. O concurso, continua a diretora, funciona como plataforma de valorização da produção literária em língua portuguesa ao “conectar autores de diferentes nacionalidades”.

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O Prêmio Oceanos é o único que reúne toda a produção literária em língua portuguesa, a exemplo do que fazem premiações em outros idiomas, como Booker Prize, em inglês, Goncourt, em francês, Cervantes, em espanhol, e Strega, italiano. Dividido entre poesia e prosa, o concurso tem curadores em Cabo Verde, Portugal, Brasil e Moçambique.

Entre abril e setembro, os livros inscritos serão avaliados por um júri internacional, responsável pela seleção dos semifinalistas. Na etapa seguinte, de agosto a outubro, novos jurados definem os finalistas. Os vencedores serão escolhidos em novembro, por um terceiro júri, que vai eleger um livro de poesia e um de prosa. A premiação é de R$ 150 mil para autores de cada uma das categorias. O prêmio conta com patrocínio do Itaú, via Lei de Incentivo, e do Ministério da Cultura de Portugal, além do apoio do Itaú Cultural, dos Ministérios da Cultura de Moçambique e Cabo Verde e da CPLP

*Estagiário sob supervisão de Nahima Maciel