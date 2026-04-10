Catarina Bastos apresenta prévia de novo álbum em show na Mundo Vivo

A cantora Catarina Bastos volta a Brasília para apresentar Um Canto, Um Jardim, álbum com composições de seu novo álbum, de nome homônimo. O espetáculo também inclui momentos de poesia, gaitas e a interpretação de composições em espanhol. O show acontecerá no Mundo Vivo Galeria, no dia 15 de abril, às 19h30.

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Após morar por quase uma década na Colômbia, Catarina reúne em seu álbum composições inspiradas na natureza com diferentes instrumentos de cordas, bateria e percussão. Além disso, a cantora incorpora no disco e no espetáculo a chamada música fusión, termo espanhol para descrever uma mistura entre o gênero tradicional e o contemporâneo.

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No palco, a artista será acompanhada por músicos que tocam diversos instrumentos, inclusive as gaitas tradicionais colombianas. “As gaitas são instrumentos mágicos e especiais da Colômbia, que fazem parte da minha experiência musical e de vida neste país e também influenciaram o meu trabalho, complementando o roteiro e a proposta do show”, destaca Catarina.

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A apresentação também contará com canções em espanhol, em especial as obras de compositoras latino-americanas. A cantora explica que a ideia de Um Canto, Um Jardim é inspirar o público a se conectar com a natureza por meio da música e da poesia. O álbum tem previsão de lançamento nas plataformas digitais em 29 de abril.





Serviço

Um Canto, Um Jardim

No Mundo Vivo Galeria (CLN 413), dia 15 de abril, às 19h30. Reservas podem ser feitas pelo número +55 61 95239-615.