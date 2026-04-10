Cinco escritores da Rússia que você precisa conhecer além de Dostoiévski

O nome de Fiódor Dostoiévski é quase um sinônimo de literatura russa, mas a riqueza cultural do país vai muito além de “Crime e Castigo”. Em um momento em que a Rússia domina o noticiário global, mergulhar em outros autores clássicos e contemporâneos oferece uma visão mais ampla e profunda sobre sua história e sociedade. Conhecer essas vozes é entender as diferentes facetas de uma nação complexa.

Para quem deseja ampliar o repertório, apresentamos cinco escritores que são fundamentais para compreender a alma russa em suas mais variadas formas. Cada um deles traz um estilo único e aborda temas que continuam atuais, da política à condição humana.

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Liev Tolstói

Frequentemente visto como o grande rival de Dostoiévski, Tolstói pintou murais épicos da sociedade russa. Em obras como “Guerra e Paz” e “Anna Karenina”, ele não apenas narra a vida da aristocracia, mas também explora grandes questões filosóficas e morais. Sua escrita é grandiosa e detalhista, focada nos movimentos da história e no lugar do indivíduo dentro dela.

Anton Tchékhov

Considerado o mestre da narrativa curta e do teatro moderno, Tchékhov tinha um talento singular para capturar a melancolia e o humor sutil da vida cotidiana. Suas peças, como “A Gaivota” e “O Jardim das Cerejeiras”, revelam a paralisia e as esperanças frustradas da elite russa no fim do século XIX. Seus contos são retratos precisos e sensíveis da fragilidade humana.

Mikhail Bulgákov

Ativo durante o período soviético, Bulgákov usou a sátira e o fantástico para criticar a burocracia e o autoritarismo de seu tempo. Seu romance mais célebre, “O Mestre e Margarida”, escrito em segredo e publicado décadas após sua morte, é uma obra-prima que mistura política, religião e comédia de forma ousada e original. A leitura é essencial para entender a resistência cultural sob regimes totalitários.

Ivan Turguêniev

Um dos primeiros escritores russos a ganhar fama na Europa, Turguêniev é conhecido por sua prosa elegante e por um olhar mais ocidentalizado. Em “Pais e Filhos”, ele capturou com perfeição o conflito de gerações e o surgimento do niilismo entre os jovens intelectuais russos. Suas obras são mais concisas que as de seus contemporâneos, mas igualmente profundas na análise social.

Svetlana Aleksiévitch

Ganhadora do Prêmio Nobel de Literatura em 2015, Aleksiévitch oferece uma perspectiva contemporânea e documental. Embora seja bielorrussa, ela escreve em russo e sua obra é um registro poderoso da história soviética e pós-soviética. Em livros como “Vozes de Tchernóbil”, ela cria um “romance de vozes”, dando espaço para que pessoas comuns contem suas próprias histórias sobre grandes tragédias.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.