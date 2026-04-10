Nova previsão de Robério de Ogum causa comoção: a morte de um apresentador

Robério de Ogum: "O que me cabe é pedir luz, proteção e acolhimento. Que Deus conduza da melhor forma todos os caminhos" - (crédito: Reprodução)

O vidente Robério de Ogum voltou a chamar atenção nas redes sociais ao revelar uma previsão sobre uma figura querida da televisão brasileira. Conhecido por suas leituras espirituais, o sensitivo afirmou ter recebido uma visão delicada para 2026: a partida de um grande apresentador também ligado ao humor.

Segundo Robério, a mensagem chegou com uma forte carga emocional. “Nem toda mensagem que chega do plano espiritual vem para confortar. Algumas vêm para alertar, provocar reflexão e tocar profundamente o coração da gente”, declarou.

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De acordo com o vidente, a espiritualidade aponta para um momento de grande comoção no país. “O que vejo para 2026 é uma grande tristeza para o Brasil. A espiritualidade me mostra a partida de um nome muito amado da televisão, alguém que fez o povo rir, emocionou gerações e construiu um legado importante na comunicação”, afirmou.

Sem revelar o nome, Robério disse que a visão não foi cercada de espetáculo, mas de tristeza e respeito. “Quando uma revelação como essa chega, ela não vem com sensacionalismo. Vem com silêncio, peso e tristeza. Porque por trás de um artista conhecido existe uma história, uma missão e uma energia que alcançou milhões de pessoas”, disse.

Ele reforçou que não trata esse tipo de previsão com entusiasmo. “Eu gostaria sinceramente de estar errado. Nunca celebro quando uma previsão envolve dor ou sofrimento. Prever não é torcer. É apenas transmitir aquilo que a espiritualidade permite mostrar”, pontuou.

Robério de Ogum ficou conhecido por compartilhar previsões envolvendo personalidades da TV, música, internet e política. Nas redes sociais, ele costuma afirmar que seu trabalho se baseia em conexão espiritual e leitura energética.

“Meu compromisso nunca foi com impacto vazio. Tudo o que eu trago parte da minha conexão com o plano espiritual, com a força dos orixás e com aquilo que me é permitido enxergar”, explicou o vidente.

Diante de visões como essa, ele afirma que seu papel é pedir proteção e amparo. “O que me cabe é pedir luz, proteção e acolhimento. Que Deus conduza da melhor forma todos os caminhos”, concluiu.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.