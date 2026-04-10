Sabadão do Forró movimenta a Casa do Cantador com trios do DF

Os três primeiros meses do ano deixaram a comunidade forrozeira de Brasília ansiosa, como descreve Marques Célio. Ele é presidente da associação que organiza, desde 2013, o Sabadão do Forró. A primeira edição deste ano será realizada amanhã (11/4) na Casa do Cantador, a partir das 20h. A entrada é gratuita. “A sensação é de alegria por sair daquela ressaca de ficar tanto tempo parado”, comenta Célio.

Leia também: Coletânea Artística do Guará surge com missão de ser espelho da comunidade

O forró pé de serra será conduzido pelos trios Quixote, Sanfona Nova, Hellen Barbosa e A Inovação do Forró e o músico Luizão do Forró, todos do Distrito Federal. As atrações foram escolhidas por meio de sorteio entre os 54 grupos filiados à Associação dos Forrozeiros do Distrito Federal.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O repertório se vale do estilo tradicional, com os instrumentos triângulo, sanfona e zabumba, entre músicas autorais, clássicos e sucessos recentes do forró. “A turma toca de maneira muito bacana”, garante Célio. O projeto, que conta com fomento do Ministério da Cultura e apoio do GDF, também reforça o compromisso de preservar e difundir o legado de Luiz Gonzaga. O planejamento é manter a iniciativa na Casa do Cantador até dezembro.





Serviço

Sabadão do Forró, amanhã (11/4), a partir das 20h, na Casa do Cantador (Ceilândia). A entrada é gratuita.





*Estagiário sob supervisão de Nahima Maciel