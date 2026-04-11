Por Você, próxima novela das sete da Globo, que substituirá Coração Acelerado no segundo semestre, terá a abordagem de um tema atual, e que não têm tido tanto destaque nas produções recentes da emissora: transtornos psiquiátricos.

Segundo informações do jornal O Globo, os autores Dino Cantelli e Juliana Peres introduzirão o tema por meio de dois personagens jovens. A psiquiatra Nathália Barreto é responsável pela consultoria à dupla estreante.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Além disto, a profissional de saúde ainda auxiliará a direção, liderada por André Câmara, nas cenas que envolvem a rotina do hospital onde atuarão a protagonista e a vilã da história.

Leia também: Maiara e Maraisa discutem durante entrevista e cena viraliza

Com estreia prevista para agosto, Por Você será protagonizada por Sheron Menezzes e Thiago Lacerda. Na trama, Bela é uma obstetra conceituada de um hospital do Rio de Janeiro. O ator será Gabriel, advogado da instituição, marido da médica Vanessa (Alinne Moraes), e pai de Leandra (Giovanna Grigio cotada). A jovem também trabalhará no local.

Bela e Gabriel foram noivos anos atrás e mantiveram a amizade. A proximidade dos dois deixa Vanessa insegura. A vilã se incomoda ainda com a popularidade da rival no ambiente profissional. As duas, inclusive, terão embates relacionados à rotina no hospital, do qual Vanessa é herdeira.

O texto Novela substituta de Coração Acelerado trará saúde mental como tema central foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.