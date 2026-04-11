Após perder 60kg, André Mattos diz que novo corpo atrai cantadas

Conhecido pelo carisma e bom humor, André Mattos abriu detalhes sobre sua rotina e transformação pessoal em entrevista ao gshow. Aos 64 anos, o ator relembrou sua trajetória recente de perda de peso e surpreendeu ao revelar que eliminou 60 quilos ao longo de uma década. Sem recorrer a cirurgias, ele apostou em disciplina e mudanças de hábitos para alcançar o atual peso, destacando que tudo foi feito de forma gradual e consciente.

Durante o bate-papo, André Mattos descreveu o processo com uma comparação bem-humorada: "Foram 60 quilos e sem intervenção cirúrgica. Tudo via reeducação alimentar e melhora na qualidade de vida, com exercícios físicos diários" e completou: "Sempre digo: imagine entrar num açougue e pedir para colocar 60 quilos de picanha em cima da balança? Foi isso que tirei de cima de mim". Ele ainda ressaltou que a mudança exigiu planejamento: "Perdi nos últimos 10 anos. É aí que está a chave do negócio", explicando que o foco a longo prazo foi essencial para o resultado.

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Rotina equilibrada e sucesso na vida pessoal

Mesmo com a disciplina, o ator afirma que não abre mão de pequenos prazeres: "Não deixo de comer o meu doce de leite, sorvete ou pudim quando tenho vontade". Segundo ele, o segredo está no equilíbrio: "Não existe segredo, é simples: o gasto tem que ser maior que a absorção. Se sentiu que comeu muito, é malhar mais! Tudo na vida é equilíbrio". A dedicação à saúde também aumentou por conta dos trabalhos na TV, onde ele mantém uma rotina mais rigorosa.

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Solteiro desde o fim do relacionamento com Roberta Repeto e com um histórico de casamento com Heloísa Périssé, o ator contou que o novo visual trouxe ainda mais atenção do público. Intérprete do delegado Jairo em Três Graças, ele diverte-se com as mensagens que recebe: "Como queria ser preso por você", "Me prende" e "Já não sou mais réu primário". Bem-humorado, ele encara a fase com autoestima elevada: "Você é lindo, está saudável, trabalha no que ama, o universo é teu", afirmou, refletindo sobre sua relação consigo mesmo e com a vida.

O texto Após perder 60kg, André Mattos diz que novo corpo atrai cantadas: Fetiche foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.