Morre Willian Araújo, ex-integrante do Molejo, aos 60 anos

O músico Willian Augusto Freire de Araújo morreu nesta sexta-feira (10/4), aos 60 anos, no Rio de Janeiro. Ex-integrante do grupo de pagode Molejo, ele participou da formação original da banda e esteve presente nos primeiros trabalhos lançados na década de 1990.

A morte foi confirmada nas redes sociais pelo próprio grupo, que publicou uma mensagem de despedida. “Com profunda tristeza, nos despedimos de nosso querido amigo e irmão, Willian Araújo. Nossas condolências à sua família neste momento difícil”, diz o comunicado.

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Nos comentários da publicação, fãs destacaram a importância do artista para a trajetória do pagode. “Marcou a história”, escreveu um seguidor. O filho do músico também prestou homenagem. “Meu pai, meu herói, meu ídolo. Agradeço todos os dias por ter sido criado por você. Eu te amo muito”, publicou.

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Colegas de música lamentaram a morte. O cantor Péricles afirmou que o legado do artista permanecerá. “Seu som seguirá com a gente. Jamais será esquecido”, escreveu. Já Compadre Washington também manifestou pesar, com uma mensagem de solidariedade à família.

O velório e o sepultamento estão previstos para este sábado (11/4), no cemitério da Pechincha, na zona oeste do Rio de Janeiro.