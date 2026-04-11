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LUTO

Morre Willian Araújo, ex-integrante do Molejo, aos 60 anos

Músico fez parte da formação original do grupo nos anos 1990; artistas e fãs lamentaram a morte nas redes sociais

Willian Augusto Freire de Araújo, ex-integrante do grupo Molejo - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)
Willian Augusto Freire de Araújo, ex-integrante do grupo Molejo - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

O músico Willian Augusto Freire de Araújo morreu nesta sexta-feira (10/4), aos 60 anos, no Rio de Janeiro. Ex-integrante do grupo de pagode Molejo, ele participou da formação original da banda e esteve presente nos primeiros trabalhos lançados na década de 1990.

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A morte foi confirmada nas redes sociais pelo próprio grupo, que publicou uma mensagem de despedida. “Com profunda tristeza, nos despedimos de nosso querido amigo e irmão, Willian Araújo. Nossas condolências à sua família neste momento difícil”, diz o comunicado.

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Nos comentários da publicação, fãs destacaram a importância do artista para a trajetória do pagode. “Marcou a história”, escreveu um seguidor. O filho do músico também prestou homenagem. “Meu pai, meu herói, meu ídolo. Agradeço todos os dias por ter sido criado por você. Eu te amo muito”, publicou.

Colegas de música lamentaram a morte. O cantor Péricles afirmou que o legado do artista permanecerá. “Seu som seguirá com a gente. Jamais será esquecido”, escreveu. Já Compadre Washington também manifestou pesar, com uma mensagem de solidariedade à família.

O velório e o sepultamento estão previstos para este sábado (11/4), no cemitério da Pechincha, na zona oeste do Rio de Janeiro.

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Jéssica Andrade

Jornalista com especialização em Neurociência, Educação e Desenvolvimento Infantil. Coautora do livro Maternidade Atípica, integra o Colo — Coletivo de Jornalismo Infantojuvenil

Por Jéssica Andrade
postado em 11/04/2026 14:46
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